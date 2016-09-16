欧元债市：葡萄牙公债收益率续涨，预算预警和救助传闻让投资者紧张

本地媒体周四报导称，葡萄牙总理科斯塔(Antonio Costa)否认该国将再次申请金援，但德国商业银行的分析师说，仅仅是提到援助这个字眼就让投资者感到担忧了。

尽管欧元区所有其他国家公债收益率周五均下跌，但葡萄牙10年期公债收益率 涨4个基点，至3.45%，在周四涨约15个基点后进一步扩大升势，此前葡萄牙预算监督机构警告，该国经济放缓，预算赤字和GDP之比可能超过欧盟定下的目标。

标准普尔目前给予葡萄牙的债信评级为BB+，低于投资级，评等展望为稳定，但标普在3月上次评级时称，预计葡萄牙经济复苏将在2016年降温。

另一评级机构穆迪本周称，葡萄牙银行业羸弱不堪，经济走势踯躅，而且债台高筑，这对该国评级产生向下压力。

标准普尔发出的类似警告对于下月的更大考验不是个好兆头。

首先葡萄牙联合政府将在10月15日前向欧盟执委会提交2017年预算，分析师称，要让各方满意，同时又撙节开支以满足欧盟要求，将是困难的。

如果这一预算案与欧盟产生更多摩擦，这对于一周后的第二个重大考验是不祥兆头，届时评级机构DBRS将评估葡萄牙的债信评级。(完)

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