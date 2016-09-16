欧洲金融：ECB委员称待监管规则就位，欧洲银行业跨境整合时机将成熟

路透巴黎9月16日 - 在周五发表的报纸采访中，欧洲央行管理委员会委员维勒鲁瓦德加洛(Francois Villeroy de Galhau)表示，一旦目前正在研究制定的国际银行业规则最终敲定，欧洲银行业进行整合的时机就成熟了。

巴塞尔银行监管委员会正处于出台一部草案的最后阶段，草案是有关资本银行需持有多少资金来保证偿付能力的建议。

维勒鲁瓦在意大利《晚邮报》的采访中称，意大利、法国和德国在推动制定不要求极高资金水平的规则。

“一旦(监管)框架明确下来，将出现在创建欧洲跨境机构方面取得进展的要求，”维勒鲁瓦说道。维勒鲁瓦还任法国央行总裁。

“这或将使储蓄资金在欧洲更好地流转起来，对企业有利，”他补充道。(完)