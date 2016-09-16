投行观点：苹果目标价从120美元上调至140美元，评级定为买入--Canaccord Genuity

CFTC报告：ICE棉花期货1月10日持仓报告(表)

路透1月13日 - 以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2017年1月10日洲际交易所(ICE)棉花持 仓状况报告，每口以50,000磅计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约264,089口 138,819 21,345 21,782 82,880 212,305 243,481 255,432 20,608 8,657 较1月3日变动(未平仓合约：增加16,931口) 14,395 2,943 3,765 -3,720 10,115 14,440 16,823 2,491 108 各类未