美国个股：纽约州当局在调查艾克森美孚的会计操作和资产价值评估--WSJ

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
路透9月16日 - 华尔街日报(WSJ)援引消息人士称，美国纽约州首席检察官Eric Schneiderman正在调查艾克森美孚(Exxon Mobil) 的会计操作，以及该公司为何没在油价大跌情况下减记资产价值。
油价自2014年中期以来挫跌了超过60%，迫使全球产油商纷纷减记资产价值。
艾克森美孚和纽约州首席检察官办公室无法立即就此置评。(完) (编译 白云; 审校 王洋)
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路透1月13日 - 以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2017年1月10日洲际交易所(ICE)棉花持 仓状况报告，每口以50,000磅计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约264,089口 138,819 21,345 21,782 82,880 212,305 243,481 255,432 20,608 8,657 较1月3日变动(未平仓合约：增加16,931口) 14,395 2,943 3,765 -3,720 10,115 14,440 16,823 2,491 108 各类未
路透1月13日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年1月10日芝加哥期货交易所(CBOT )大豆持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(628,625口) 196,625 77,523 76,364 312,319 370,519 585,308 524,406 43,317 104,219 较1月3日变动(未平仓合约：减少1,134口) 1,222 7,950 -5,551 2,931 -3,376 -1,398 -977 264 -157 各类未平仓合