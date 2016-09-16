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货币新闻 | 2016年 9月 16日 星期五 19:28 BJT

美国个股：纽约州当局在调查艾克森美孚的会计操作和资产价值评估--WSJ

路透9月16日 - 华尔街日报(WSJ)援引消息人士称，美国纽约州首席检察官Eric Schneiderman正在调查艾克森美孚(Exxon Mobil) 的会计操作，以及该公司为何没在油价大跌情况下减记资产价值。

油价自2014年中期以来挫跌了超过60%，迫使全球产油商纷纷减记资产价值。

艾克森美孚和纽约州首席检察官办公室无法立即就此置评。(完) (编译 白云; 审校 王洋)

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