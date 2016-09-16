国际油市：亚洲柴油裂解价差本周微幅收高，但需求仍旧低迷

路透9月16日 - 亚洲柴油裂解价差本周周线小幅收高，行业消息人士称本地区需求仍然低迷。

行业消息人士称，印度的Essar Oil或以每桶较中东报价升水0.6-0.7美元的价格，向联合石化出售7万吨船期为10月4-9日的含硫500ppm柴油。

他们还表示，该公司也可能以每桶较中东报价升水约0.5-0.6美元的价格，向ENOC出售6万吨船期为10月10-14日的航煤。

两笔交易都无法得到立即确认。

消息人士称印度的国内柴油需求持平，因季风季节的柴油需求通常会减弱。

不过他们表示，印度的柴油需求预计会在季风季过后增加。

定船信息显示，嘉吉正将3.5万吨柴油从瓦迪纳运往巴西，不过未能立即确认。

尚不清楚这是否与巴西一座炼厂停产有关。

巴西国有控股石油公司Petróleo Brasileiro SA周三表示，旗下Getulio Vargas炼厂自周二起停产，因风暴对一座裂解装置构成了破坏。

新加坡现货市场上：

永顺油品(Winson Oil)以每桶较新加坡10月3-7日平均报价贴水0.15美元的价格，从托克买入15万桶船期为10月1-3日的含硫500ppm柴油。

永顺油品(Winson Oil)以每桶较新加坡9月19-23日平均报价贴水0.10美元的价格，从BP买入15万桶船期为10月1-5日的含硫500ppm柴油。

兴隆以每桶较新加坡10月11-17日平均报价贴水0.15美元的价格，从壳牌买入15万桶船期为10月11-15日的含硫500ppm柴油。

道达尔以每桶较新加坡9月29日-10月5日平均报价贴水0.40美元的价格，向中石油出售20万桶船期为10月1-5日的航煤。(完)

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