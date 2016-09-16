南非汇市：兰特下跌，因美国通胀数据提振美元

英国债市：英国长债收益率触及12月中以来最高，受美债遭抛售影响
20年期英债 和30年期英债 最高分别升至1.928%和2.039%，为12月21日以来最高。截至1615 GMT，两者全日均上涨6个基点。
路透约翰内斯堡9月16日 - 南非兰特周五下跌，因美元上涨，此前数据显示美国消费者物价指数增幅高于预期，为美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年稍后加息提供理据。
1500 GMT，兰特兑美元 报14.3005兰特，较周四纽约收盘下跌0.46%。
近期兰特走势缺乏方向，因南非政治局势紧张，且市场对全球利率方向存疑。
市场焦点在下周南非央行和美联储政策会议上，NKC African Economics表示，“将对兰特带来重大影响。”
对美国加息的预期抑制投资者对高风险、高回报的新兴市场资产的兴致。(完)
20年期英债 和30年期英债 最高分别升至1.928%和2.039%，为12月21日以来最高。截至1615 GMT，两者全日均上涨6个基点。
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