南非汇市：兰特下跌，因美国通胀数据提振美元

路透约翰内斯堡9月16日 - 南非兰特周五下跌，因美元上涨，此前数据显示美国消费者物价指数增幅高于预期，为美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年稍后加息提供理据。

1500 GMT，兰特兑美元 报14.3005兰特，较周四纽约收盘下跌0.46%。

近期兰特走势缺乏方向，因南非政治局势紧张，且市场对全球利率方向存疑。

市场焦点在下周南非央行和美联储政策会议上，NKC African Economics表示，“将对兰特带来重大影响。”