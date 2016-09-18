重温稿-美国股市：下跌，德意志银行收到巨额罚单的消息打压大型银行股

* 德意志银行、高盛和摩根大通收跌

* 甲骨文和苹果引领科技股指数下滑

* 密切关注下周美联储政策会议

* 道琼工业指数跌0.49%，标准普尔500指数下滑0.38%，纳斯达克指数跌0.10%

路透9月16日 - 美国股市周五收盘下跌，因德意志银行可能被重罚140亿美元的消息打压大型银行股，投资者纠结于美国联邦储备理事会(FED/美联储)何时升息的持续不确定性。

在德意志银行与美国司法部就针对该行不当销售抵押贷款支持证券(MBS)的指控进行磋商时，司法部提议该行支付140亿美元来和解相关调查。这远远超过了德银和投资者的预期。

受此影响，德银 在美国上市的股票暴跌9.35%，道指成份股高盛 和摩根大通 均下跌超过1%。

标普500金融股指数 下滑0.91%，对标普500指数带来最大拖累。KBW银行指数 下挫1.11%，连续第二周周线下跌。

交易商基本排除了美联储在下周会议上升息的可能性。美联储将在下周二到周三召开为期两天的政策会议。但对于联储年内是否会加息的疑虑，以及何时可能扣动扳机的疑问，仍损及市场人气。

“今日弥漫在市场上空的是下周美联储会议的不确定性，和正在重新评估其投资组合，为升息作准备的投资者的沾沾自喜，”Cornerstone Financial Partners联席创立人Jeff Carbone说。

道琼工业指数 收跌88.68点，或0.49%，收报18,123.80点；标准普尔500指数 收低8.10点，或0.38%，收报2,139.16点；纳斯达克指数 收挫5.119点，或0.10%，收报5,244.567点。

今日期货和期权合约到期，根据汤森路透数据，美国各证交所共计约93亿股成交，高于过去20日的日均成交量66亿股。

本周，道指上扬0.2%，标普500指数攀升0.5%，纳斯达克指数跳涨2.3%。

科技类指数 周五跌0.33%，受累于苹果 下跌0.56%，甲骨文 在昨日公布疲弱季度获利后股价大跌4.75%。

但跌势受到抑制，因英特尔 劲升3.04%触及15年高位，此前公司上调第三季营收预估。

CBOE市场波动率指数 下跌5.7%。

纽约证交所跌涨股家数比例为1.79:1；纳斯达克市场下跌和上涨股比例为1.18:1。