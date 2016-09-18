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亚洲 | 2016年 9月 18日 星期日 09:33 BJT

重发-《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--9月16日

(重发以删除多余代码)
    以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
    
    公司名        股票代码   收盘价    涨跌   涨跌幅%   成交量
    
    中国
    阿里巴巴         104.64    +0.19    +0.18   4952612
    京东                26.23    +0.10    +0.38  11428241
    新浪              77.01    +0.26    +0.34    824303
    搜狐              45.14    +0.23    +0.51    276796
    网易             238.03    +0.28    +0.12   1218244
    百度             185.01    -1.49    -0.80   1919383
    
    台湾
    台湾积体电路       28.91    -0.27    -0.93   3007800
    联电                1.83    +0.01    +0.55    163153
    日月光              5.76    -0.04    -0.69   1526869
    硅品精密           7.23    -0.05    -0.69    381397
    和信超媒体         2.51    -0.08    -3.09     14133
    友达                3.53    -0.03    -0.84    124334
    中华电信           35.06    +0.03    +0.09    195889
    台湾国际航电      47.23    -0.31    -0.65   1894458
    
    香港
    中国移动           61.03    -0.59    -0.96    234500
    中国联通           11.83    -0.16    -1.33    283530
    中国电信           49.70    -0.48    -0.96     12211
    中芯国际            5.61    -0.06    -1.06     20030
    (完)
    
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
    美股盘中英文报导    中港台企业ADR报价一览表   
   股市新闻               加拿大股市报导              
    欧洲股市报导             日本股市报导                 
    香港股市报导             中国股市报导                
    澳洲股市报导             台湾股市报导                
    韩国股市报导             东南亚股市报导              

 (整理 李爽  审校 王丽鑫)

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