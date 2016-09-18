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货币新闻 | 2016年 9月 18日 星期日 09:32 BJT

CFTC报告：CBOT大豆期货9月13日持仓报告(表)

以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2016年9月13日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告
，每口以5,000蒲式耳计：

           非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓      不可报告持仓
      多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                        未平仓合约(625,277口)
    199,463   80,511   83,338  295,142  371,890  577,943  535,739   47,334  89,538
    
    较9月6日变动(未平仓合约：减少3,172口)
    
     -7,960    5,176    4,684     -144  -12,842   -3,420   -2,982      248    -190
     
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
    
       31.9     12.9     13.3     47.2     59.5     92.4     85.7      7.6    14.3
    
    各类交易商数量(总计为612家)
        168      154      165      156      224      418      478
    (完)                   

  
 (编译 王丽鑫；审校 李爽)

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