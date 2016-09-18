《全球主要央行会议预告》--2016年9月-2016年12月

中国期市：大连商交所铁矿石期货盘中涨8%创三年高位，投机热潮涌动
上周铁矿石和钢材价格双双录得去年11月以来的最佳周线表现，此前中国方面表示，将在6月底前关闭低质钢铁产品生产，这是中国当局应对产能过剩及治理污染而采取的最大胆举措。
以下为全球主要央行在2016年9月至2016年12月的议息会议及其它重要声明的日程安排。
==========================================================
美国联邦公开市场委员会(FOMC)
2016年
9月20日至9月21日 - 美联储FOMC举行为期两天的议息会议。
9月21日 - 美联储FOMC宣布利率决定(1800GMT)，召开记者会(1830GMT)。
11月1日至11月2日 - 美联储FOMC举行为期两天的议息会议。
11月2日 - 美联储FOMC宣布利率决定(1800GMT)。
12月13日至12月14日 - 美联储FOMC举行为期两天的议息会议。
12月14日 - 美联储FOMC宣布利率决定(1900GMT)，召开记者会(1930GMT)。
==========================================================
欧洲央行(ECB)－若未注明，会议地点均为法兰克福
2016年
9月21日－管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。
9月22日－全行委员会会议。
10月5日－管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。
10月20日－管理委员会会议，之后宣布利率决定并召开记者会。
11月 2日－管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。
11月16日－管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。
12月 8日－管理委员会会议，之后宣布利率决定并召开记者会。
12月14日－管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。
12月15日－全行委员会会议。
==========================================================
英国央行
2016年
11月3日 - 宣布利率决议。
12月15日 - 宣布利率决议。
==========================================================
日本央行
2016年
9月20日 - 日本央行货币政策会议(至9月21日)。
10月31日 - 日本央行货币政策会议(至11月1日)。
12月19日 - 日本央行货币政策会议(至12月20日)。
==========================================================
韩国央行
2016年
10月13日 - 货币政策会议。
11月11日 - 货币政策会议。
12月15日 - 货币政策会议。
==========================================================
加拿大央行
2016年
10月19日－公布指标利率决定和货币政策报告。
12月 7日－公布指标利率决定。
==========================================================
瑞士央行
2016年
12月15日 - 货币政策评估，并召开记者会。
==========================================================
澳洲央行
2016年
10月4日－召开利率会议。
11月1日－召开利率会议。
12月6日－召开利率会议。
==========================================================
新西兰央行
2016年
9月22日－公布指标利率。
11月10日－公布货币政策声明和指标利率。
==========================================================
挪威央行
2016年
9月22日－宣布利率决定，并公布货币政策报告。
10月27日－宣布利率决定。
12月15日－宣布利率决定，并公布货币政策报告。
==========================================================
台湾
台湾央行在每季度最后一周召开理监事会议，以决定重贴现率。
具体会议日期在开会前几天公布。
==========================================================
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
2016年会议预告英文原文报导，请在Eikon上按如下步骤撷取浏览：
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 李爽)
上周铁矿石和钢材价格双双录得去年11月以来的最佳周线表现，此前中国方面表示，将在6月底前关闭低质钢铁产品生产，这是中国当局应对产能过剩及治理污染而采取的最大胆举措。
路透上海1月16日 - 一、以下为2016年在上海证交所发行的公司债具体情况： 1.公开发行: 发债主体 发行规模 期限 发行日 票面利率 主体评级 备注 (亿元人民币) (年) ------------------------------------------------------------------------------ 深圳燃气 5 5 11/23-11/24 3.24% AAA 附第3年末投资人选择权 (第二期) 国家电力投资 40 5 8/9-8/11 2.94% AAA 附第3年末投资人选择权 集团 深圳燃气 5 5 7/11-7/13 2.97% AAA 附第3年末投资人选择权 成渝高速 10 5 6/17-6/20 3.48% AAA 国家电力投资
由于投资者在密集发债前夕持谨慎态度，债市出现下跌；日本财务省将在周二发行1.1 万亿(兆)日圆(96.4亿美元)20年期公债，周四将发行2.4万亿日圆五年期公债，1月24日还将 发行5,000亿日圆40年期公债。 日股日经指数 下跌逾1%，回吐今年以来录得的全部涨幅。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.220% +0.5 -0.225% 五年期公债 -0.125% +1.0 -0.135% 10年期公债 0.050% +0.5 0.045% 20年期公债 0.590% +0.0 0.590% 30年期公债 0.735% +0.5 0.730% 10年期公债期货 <