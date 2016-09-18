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亚洲 | 2016年 9月 18日 星期日 12:44 BJT

金砖国家：9月16日股汇市收盘纵览

路透9月18日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币9月16日(周五)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收盘下跌0.4%，报885.45点。

中国股、汇市及香港股市休市。

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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收盘下跌1.43%，报57,079.759点。

巴西汇市：巴西央行总裁戈尔德法因(Ilan Goldfajn)对路透称，美国若收紧货币政策带来的金融风暴，可能使该央行无法快速降低外汇互换规模，这对雷亚尔构成支撑。雷亚尔兑美元 收报3.2673/80，上日收报3.3004/17。

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南非股市：股市创7月初以来最大单周跌幅，因资源类企业受美国升息预期改变的打击。指标Top-40指数 收盘下跌0.62%，报45,430.38点；大盘综合指数 收盘下跌0.65%，报51,832.55点。

南非汇市：兰特下跌，因美国通胀数据提振美元

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印度股市：收高，连续第三个交易日上涨，因美国数据不佳，缓解投资者对美国联邦储备理事会(美联储/FED)下周升息的担忧。BSE指数 收盘上涨0.66%，报28,599.03点；NSE指数 收盘上涨0.43%，报8,779.85点。

印度汇市：卢比兑美元 收报66.9775/66.9875，上日收报67.0175/67.0275。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘下跌0.98%，报961.41点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘下跌2.08%，报492.56点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 贬值0.53%，报65.12；卢布兑欧元 升值0.31%，报72.638。(完) (编译 王丽鑫；审校 李爽)

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