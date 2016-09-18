金砖国家：9月16日股汇市收盘纵览

中国期市：大连商交所铁矿石期货盘中涨8%创三年高位，投机热潮涌动
上周铁矿石和钢材价格双双录得去年11月以来的最佳周线表现，此前中国方面表示，将在6月底前关闭低质钢铁产品生产，这是中国当局应对产能过剩及治理污染而采取的最大胆举措。
路透9月18日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币9月16日(周五)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收盘下跌0.4%，报885.45点。
中国股、汇市及香港股市休市。
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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收盘下跌1.43%，报57,079.759点。
巴西汇市：巴西央行总裁戈尔德法因(Ilan Goldfajn)对路透称，美国若收紧货币政策带来的金融风暴，可能使该央行无法快速降低外汇互换规模，这对雷亚尔构成支撑。雷亚尔兑美元 收报3.2673/80，上日收报3.3004/17。
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南非股市：股市创7月初以来最大单周跌幅，因资源类企业受美国升息预期改变的打击。指标Top-40指数 收盘下跌0.62%，报45,430.38点；大盘综合指数 收盘下跌0.65%，报51,832.55点。
南非汇市：兰特下跌，因美国通胀数据提振美元
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印度股市：收高，连续第三个交易日上涨，因美国数据不佳，缓解投资者对美国联邦储备理事会(美联储/FED)下周升息的担忧。BSE指数 收盘上涨0.66%，报28,599.03点；NSE指数 收盘上涨0.43%，报8,779.85点。
印度汇市：卢比兑美元 收报66.9775/66.9875，上日收报67.0175/67.0275。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘下跌0.98%，报961.41点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘下跌2.08%，报492.56点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 贬值0.53%，报65.12；卢布兑欧元 升值0.31%，报72.638。(完) (编译 王丽鑫；审校 李爽)
上周铁矿石和钢材价格双双录得去年11月以来的最佳周线表现，此前中国方面表示，将在6月底前关闭低质钢铁产品生产，这是中国当局应对产能过剩及治理污染而采取的最大胆举措。
路透上海1月16日 - 一、以下为2016年在上海证交所发行的公司债具体情况： 1.公开发行: 发债主体 发行规模 期限 发行日 票面利率 主体评级 备注 (亿元人民币) (年) ------------------------------------------------------------------------------ 深圳燃气 5 5 11/23-11/24 3.24% AAA 附第3年末投资人选择权 (第二期) 国家电力投资 40 5 8/9-8/11 2.94% AAA 附第3年末投资人选择权 集团 深圳燃气 5 5 7/11-7/13 2.97% AAA 附第3年末投资人选择权 成渝高速 10 5 6/17-6/20 3.48% AAA 国家电力投资
由于投资者在密集发债前夕持谨慎态度，债市出现下跌；日本财务省将在周二发行1.1 万亿(兆)日圆(96.4亿美元)20年期公债，周四将发行2.4万亿日圆五年期公债，1月24日还将 发行5,000亿日圆40年期公债。 日股日经指数 下跌逾1%，回吐今年以来录得的全部涨幅。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.220% +0.5 -0.225% 五年期公债 -0.125% +1.0 -0.135% 10年期公债 0.050% +0.5 0.045% 20年期公债 0.590% +0.0 0.590% 30年期公债 0.735% +0.5 0.730% 10年期公债期货 <