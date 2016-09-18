中国货币市场：节后首日流动性供给仍不充裕，逆回购放量助力有限

中国期市：大连商交所铁矿石期货盘中涨8%创三年高位，投机热潮涌动
上周铁矿石和钢材价格双双录得去年11月以来的最佳周线表现，此前中国方面表示，将在6月底前关闭低质钢铁产品生产，这是中国当局应对产能过剩及治理污染而采取的最大胆举措。
路透上海9月18日 - 中秋假期后首个交易日，中国央行公开市场逆回购大举放量，但银行间市场大行资金供给仍不充裕，包括部分股份制银行在内的机构资金需求旺盛，隔夜回购加权利率上行较为明显，流动性继续稳中偏紧。
央行公开市场今日进行了2,700亿元人民币的逆回购操作。据此计算，本周将净投放5,251亿元，创下约五个月以来单周新高。
上海一银行交易员称，今日开盘后资金即较为紧张，其中隔夜回购利率涨势明显。“月底之前不会特别松。明天非银(机构)上班，波动还会增加一些。”
周四至周六(15日-17日)为中秋假期，周日(18日)为换休工作日。
北京一银行交易员指出，虽然今日公开市场逆回购规模不小，但目前大行出资不多，感觉资金面依旧偏紧。若无改善，月末前逆回购存量仍有上升空间，同时不排除进行中期借贷便利(MLF)操作可能。
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间12:00 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 2.1919 2.1538 +3.81
七天 2.3843 2.4317 -4.74
14天 2.7359 2.7096 +2.63
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 -- -- --
七天 -- -- --
14天 -- -- --
回购定盘利率
其中:隔夜 2.2000 2.1500 +5.00
七天 2.4000 2.6500 -25.00
14天 2.7500 2.9000 -15.00
Shibor
其中:隔夜 2.1400 2.1280 +1.20
七天 2.3940 2.3920 +0.20
三个月 2.7919 2.7885 +0.34
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备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 李宏薇; 审校 乔艳红)
上周铁矿石和钢材价格双双录得去年11月以来的最佳周线表现，此前中国方面表示，将在6月底前关闭低质钢铁产品生产，这是中国当局应对产能过剩及治理污染而采取的最大胆举措。
路透上海1月16日 - 一、以下为2016年在上海证交所发行的公司债具体情况： 1.公开发行: 发债主体 发行规模 期限 发行日 票面利率 主体评级 备注 (亿元人民币) (年) ------------------------------------------------------------------------------ 深圳燃气 5 5 11/23-11/24 3.24% AAA 附第3年末投资人选择权 (第二期) 国家电力投资 40 5 8/9-8/11 2.94% AAA 附第3年末投资人选择权 集团 深圳燃气 5 5 7/11-7/13 2.97% AAA 附第3年末投资人选择权 成渝高速 10 5 6/17-6/20 3.48% AAA 国家电力投资
由于投资者在密集发债前夕持谨慎态度，债市出现下跌；日本财务省将在周二发行1.1 万亿(兆)日圆(96.4亿美元)20年期公债，周四将发行2.4万亿日圆五年期公债，1月24日还将 发行5,000亿日圆40年期公债。 日股日经指数 下跌逾1%，回吐今年以来录得的全部涨幅。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.220% +0.5 -0.225% 五年期公债 -0.125% +1.0 -0.135% 10年期公债 0.050% +0.5 0.045% 20年期公债 0.590% +0.0 0.590% 30年期公债 0.735% +0.5 0.730% 10年期公债期货 <