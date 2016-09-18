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亚洲 | 2016年 9月 18日 星期日 12:30 BJT

中国货币市场：节后首日流动性供给仍不充裕，逆回购放量助力有限

路透上海9月18日 - 中秋假期后首个交易日，中国央行公开市场逆回购大举放量，但银行间市场大行资金供给仍不充裕，包括部分股份制银行在内的机构资金需求旺盛，隔夜回购加权利率上行较为明显，流动性继续稳中偏紧。

央行公开市场今日进行了2,700亿元人民币的逆回购操作。据此计算，本周将净投放5,251亿元，创下约五个月以来单周新高。

上海一银行交易员称，今日开盘后资金即较为紧张，其中隔夜回购利率涨势明显。“月底之前不会特别松。明天非银(机构)上班，波动还会增加一些。”

周四至周六(15日-17日)为中秋假期，周日(18日)为换休工作日。

北京一银行交易员指出，虽然今日公开市场逆回购规模不小，但目前大行出资不多，感觉资金面依旧偏紧。若无改善，月末前逆回购存量仍有上升空间，同时不排除进行中期借贷便利(MLF)操作可能。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间12:00 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.1919 2.1538 +3.81

七天 2.3843 2.4317 -4.74

14天 2.7359 2.7096 +2.63

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 -- -- --

七天 -- -- --

14天 -- -- --

回购定盘利率

其中:隔夜 2.2000 2.1500 +5.00

七天 2.4000 2.6500 -25.00

14天 2.7500 2.9000 -15.00

Shibor

其中:隔夜 2.1400 2.1280 +1.20

七天 2.3940 2.3920 +0.20

三个月 2.7919 2.7885 +0.34

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备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 李宏薇; 审校 乔艳红)

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