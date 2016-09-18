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亚洲 | 2016年 9月 18日 星期日 16:25 BJT

标题新闻：印尼财政部官员预计该国2016年预算赤字与GDP之比或升至2.7%，此前预估为2.5%

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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