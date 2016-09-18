标题新闻：印尼财政部官员预计该国2016年预算赤字与GDP之比或升至2.7%，此前预估为2.5%

中国期市：大连商交所铁矿石期货盘中涨8%创三年高位，投机热潮涌动

上周铁矿石和钢材价格双双录得去年11月以来的最佳周线表现，此前中国方面表示，将在6月底前关闭低质钢铁产品生产，这是中国当局应对产能过剩及治理污染而采取的最大胆举措。