中国新债：湖北周五将发行120.5亿元一般和专项地方债，期限3-10年

路透上海9月18日 - 中国湖北省财政厅周日公告，将于周五(23日)招标发行总额120.5 亿元人民币的一般和专项地方债，其中一般债规模70.5亿元，期限包括三年、五年、七年和 10年，专项债50亿元，期限包括五年和七年两种。 上述一般债券为该省今年第五批，专项债为今年第三批，全部为置换债券。上海新世纪 资信评估投资服务公司对债券评级为AAA级。 具体发行规模和招标时间如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 三年 21.15 9月23日上午9:20-10:00 9月26日 五年 21.15 七年 21.15 10年 7.05 小计 70.5 专项债券 五年 25 9月23日上午10:20-11:0 9月26日 0 七年 25 小计 50 总计 120.5 上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收 益率曲线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值 上浮15%。 财政部此前明确今年各地地方债发行节奏，要求地方财政着手改善地方债流动性，并探 索面向社会保险基金、住房公积金、企业年金、职业年金、保险公司等机构投资者和个人投 资者发行地方债，推进地方债投资主体多元化。 2015年中国地方政府债累计发行38,350.6188亿元，其中公开招标占比近八成，定向发 行占比约两成。 (完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here here (发稿 李宏薇; 审校 乔艳红)