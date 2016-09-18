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亚洲 | 2016年 9月 18日 星期日 16:11 BJT

中国新债：湖北周五将发行120.5亿元一般和专项地方债，期限3-10年

路透上海9月18日 - 中国湖北省财政厅周日公告，将于周五(23日)招标发行总额120.5
亿元人民币的一般和专项地方债，其中一般债规模70.5亿元，期限包括三年、五年、七年和
10年，专项债50亿元，期限包括五年和七年两种。
    
    上述一般债券为该省今年第五批，专项债为今年第三批，全部为置换债券。上海新世纪
资信评估投资服务公司对债券评级为AAA级。
        
    具体发行规模和招标时间如下：     
     类别         期限     规模(亿元        招标时间          发行期
                               )                             
   一般债券       三年         21.15  9月23日上午9:20-10:00   9月26日
                  五年         21.15                                  
                  七年         21.15                                  
                  10年          7.05                                  
                  小计          70.5                                  
   专项债券       五年            25  9月23日上午10:20-11:0   9月26日
                                                          0  
                  七年            25                                  
                  小计            50                                  
                  总计         120.5                                  
   上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收
益率曲线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值
上浮15%。
 
   财政部此前明确今年各地地方债发行节奏，要求地方财政着手改善地方债流动性，并探
索面向社会保险基金、住房公积金、企业年金、职业年金、保险公司等机构投资者和个人投
资者发行地方债，推进地方债投资主体多元化。        

    2015年中国地方政府债累计发行38,350.6188亿元，其中公开招标占比近八成，定向发
行占比约两成。 (完)

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 (发稿 李宏薇; 审校 乔艳红)

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