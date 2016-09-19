重温稿-中国期货：大商所增设黑龙江、吉林和内蒙古为玉米期货交割区域

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
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路透北京9月18日 - 中国大连商品交易所近日发布通知称，增设黑龙江、吉林和内蒙古为玉米期货交割区域，首批将于黑龙江绥化，吉林长春（榆树市）、松原，内蒙古通辽设立玉米期货交割仓库，交割库将于C1709合约启用。
此次玉米增加交割区域后，将在不影响已有的辽宁港口库区主交割地地位的基础上，将玉米交割区域覆盖到东北四省玉米产区，便利了更多玉米市场主体参与。
“目前东北地区有大量设施较好的仓库，且近年东北的铁路外运、汽运能力大幅提高。由于四省玉米价格联动性较高，通过升贴水的设置，可以在不改变主交割地地位的情况下纳入更多区域，”大商所网站周日刊登新闻稿援引相关负责人称。
新闻稿称，绥化市所设交割库与玉米基准交割库贴水为195元人民币/吨；长春市（榆树市）所设交割库与玉米基准交割库贴水为130元/吨；松原市所设交割库与玉米基准交割库贴水为135元/吨；通辽市所设交割库与玉米基准交割库贴水为100元/吨。
上述负责人表示，此次升贴水的设计经过了多次论证，反映了各地与大连的现货价差和运输成本等，并兼顾了运费上涨因素；考虑到临储政策取消后现货市场会发生较大变化，明年会根据实际情况再行调整。
“选择在C1709合约挂牌前公布新增的交割区域及升贴水，主要是为了避免对盘面价格造成影响...确保品种稳健运行，”该负责人称。
吉林、内蒙古、黑龙江和辽宁是中国玉米的主要产地，自2010年以来上述地区玉米产量从6,945万吨提高到2015年的9,434万吨，占全国玉米产量的44%。（完）
欲览全文，请点选大商所网站： here (发稿 张晓翀；审校 乔艳红)
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