重温稿-中国房地产：杭州部分区域明日起限购，已有住房的非本市居民受限

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
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路透上海9月18日 - 继苏州、厦门之后，中国二线城市中的杭州市周日也宣布，自明日(19日)起在该市部分区域实施限购政策。具体为在限制区域内，暂停向拥有一套及以上住房的非本市户籍居民家庭出售住房，包括新建商品住房和二手住房。
杭州市住房保障和房产管理局网站刊登通知称，限购政策充分体现“因城施策”总体要求下实施差别化、精细化调控的思路。
本次限购范围为杭州市上城区、下城区、江干区、拱墅区、西湖区、杭州高新开发区(滨江)、杭州经济技术开发区、杭州之江国家旅游度假区、萧山区、余杭区，不包含富阳区、大江东以及临安、桐庐、建德、淳安四县(市)。
限购时间方面，新建商品住房以网签平台商品房买卖合同签订时间为准；二手住房以网签平台房屋转让合同签订时间为准。
中国央行今日发布的调查问卷结果显示，三季度有53.7%的居民认为目前房价“高，难以接受”，较上季提高0.3个百分点，42.9%的居民认为“可以接受”。未来三个月内准备出手购买住房的居民占比为16.3%，较上季继续提高，幅度为1.3个百分点。
自南京和苏州8月11日重启限贷、限购以来，多个二线城市出台调控政策，控制房价过快上涨。限贷方面，苏州、武汉、南京等地分别将二套房首付款比例的门槛提高至35-50%不等，并继续停止发放三套及以上住房贷款；苏州和厦门则重启了限购政策。(完) (发稿 李宏薇; 审校 乔艳红)
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