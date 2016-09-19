重温稿-中港个股：万科仍在与另一潜在交易对手方谈判，有意现金收购对方所持资产

路透北京9月18日 - 中国大型房企万科 周日公告称，除深圳地铁集团外，公司于2015年年底与另一名潜在交易对手方签署了一份不具有法律约束力的合作意向书，目前合作意向书已自动终止，但双方仍在进行谈判。

刊登在深交所的公告并称，万科仍有意以现金支付的方式，收购该潜在交易对手所持有的部分与其现有业务相关的资产或股权；不过，截至目前双方尚未就意向交易达成任何有法律约束力的协议。

万科已聘请中介团队就意向交易展开尽职调查，但是否能最终达成存在不确定性。

万科6月公布定向增发收购资产预案，公司拟向深圳地铁非公开发行逾28.72亿股A股，购买其所持前海国际100%股权，初步交易价格为456.13亿元人民币。交易完成后深圳地铁将持股20.65%，成为万科新的第一大股东。

万科A周三（14日）收报23.58元人民币，过去一周累计上涨1.77%。（完）

欲浏览公告详情，点选 here (发稿 张晓翀；审校 乔艳红)