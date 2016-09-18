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亚洲 | 2016年 9月 19日 星期一 06:14 BJT

标题新闻：新西兰第三季消费者信心指数为108.0，前季为106.0-Westpac-McDermott Miller调查

注：指数高于100显示乐观者多于悲观者 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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