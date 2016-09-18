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亚洲 | 2016年 9月 19日 星期一 06:52 BJT

****澳新经济指标预测--9月19日-9月26日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

    GMT时间  经济指标/活动                      公布时段     预估值      前值            
    
    9月19日当周
        
    9月19日(一)
    暂无重要经济数据公布。
    
    9月20日(二)
    0130 澳洲房屋价格指数                       第二季      +2.5%        -0.2%
    
    9月21日(三)
    2100 新西兰央行利率决定                        --       2.00%        2.00%
    
    9月22日(四) 
    暂无重要经济数据公布。 
    
    9月23日(五)  
    暂无重要经济数据公布。 
    
    9月26日当周
    
    9月25日(日)
    2145 新西兰贸易收支(亿新西兰元)               8月         --       逆差4.33
               年度贸易收支             截至8月的一年         --       逆差30.3
               进口                               8月         --             44 
               出口                                           --           39.6
    
    9月26日(一)
    暂无重要经济数据公布。 
    (完)

  
  
    经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大             日本与韩国         
    欧洲                     澳洲与新西兰       
    中国                       台湾               

    已公布经济指标一览
    美国                     日本               
    欧洲                     韩国               
    中国                       香港               
    澳洲                    台湾               

 (整理 侯雪苹；审校 张荻)

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