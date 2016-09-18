澳新经济指标预测--9月19日-9月26日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 9月19日当周 9月19日(一) 暂无重要经济数据公布。 9月20日(二) 0130 澳洲房屋价格指数 第二季 +2.5% -0.2% 9月21日(三) 2100 新西兰央行利率决定 -- 2.00% 2.00% 9月22日(四) 暂无重要经济数据公布。 9月23日(五) 暂无重要经济数据公布。 9月26日当周 9月25日(日) 2145 新西兰贸易收支(亿新西兰元) 8月 -- 逆差4.33 年度贸易收支 截至8月的一年 -- 逆差30.3 进口 8月 -- 44 出口 -- 39.6 9月26日(一) 暂无重要经济数据公布。 (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 侯雪苹；审校 张荻)