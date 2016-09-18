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亚洲 | 2016年 9月 19日 星期一 06:46 BJT

****日韩经济指标预测--9月19日-9月26日****

以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

    GMT时间     经济指标/活动                   公布时段      预估值     前值    
    
    9月19日当周
    
    9月19日(一)
    暂无重要经济数据公布。
    
    9月20日(二)
    2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较前月)            8月         --        -0.1%  
                                (较上年同期)                    --        -2.4%
    2350 日本贸易收支(亿日圆)                       8月  顺差2,023    顺差5,135 
                 出口(较上年同期)                            -4.8%       -14.0%
                 进口(较上年同期)                           -17.8%       -24.7%
    
    9月21日(三)
    0000 日本央行利率决定                            --     -0.10%        -0.10% 
    
    9月22日(四)
    暂无重要经济数据公布。
    
    9月23日(五)
    0200 日本日经制造业采购经理人指数(PMI)          9月         --         49.5 
    
    9月26日当周
    
    9月26日(一)
    暂无重要经济数据公布。           
    (完)

      
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