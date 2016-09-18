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亚洲 | 2016年 9月 19日 星期一 07:06 BJT

美国债市：中国7月持有美债规模创下2013年以来新低，连续四个月下滑

路透纽约9月16日 - 美国财政部公布的数据显示，中国7月持有美国公债规模降至2013年初以来新低，且为连续第四个月下滑。

中国仍是美国最大债权人，7月时持有1.219万亿(兆)美元的美国政府公债。这是2013年1月达到1.214万亿美元以来的最低。

中国美债持仓较前月出现相对较大幅度下滑，可能令人质疑这个全球第二大经济体可能花费多少外汇储备来支撑人民币汇价 。

外界一直揣测，在人民币于10月正式加入国际货币基金组织(IMF)特别提款权货币篮子之前，中国央行将试图维持汇率稳定。

日本仍为第二大美债持有国，持有1.155万亿美债，此为2015年9月持有1.177万亿美元以来的最高。

整体而言，外资7月出售131亿美元的美国公债，6月时则卖出329亿。

海外投资人7月购买1,039亿美元美国长期有价证券，6月时为出售5亿美元；6月前值为卖出36亿美元。

包含较短期有价证券在内，海外投资人买进1,406亿美元美国资产，6月修正后为卖出1,945亿。(完) (编译 张明钧; 审校 徐文焰)

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