美国债市：中国7月持有美债规模创下2013年以来新低，连续四个月下滑

中国期市：大连商交所铁矿石期货盘中涨8%创三年高位，投机热潮涌动
上周铁矿石和钢材价格双双录得去年11月以来的最佳周线表现，此前中国方面表示，将在6月底前关闭低质钢铁产品生产，这是中国当局应对产能过剩及治理污染而采取的最大胆举措。
路透纽约9月16日 - 美国财政部公布的数据显示，中国7月持有美国公债规模降至2013年初以来新低，且为连续第四个月下滑。
中国仍是美国最大债权人，7月时持有1.219万亿(兆)美元的美国政府公债。这是2013年1月达到1.214万亿美元以来的最低。
中国美债持仓较前月出现相对较大幅度下滑，可能令人质疑这个全球第二大经济体可能花费多少外汇储备来支撑人民币汇价 。
外界一直揣测，在人民币于10月正式加入国际货币基金组织(IMF)特别提款权货币篮子之前，中国央行将试图维持汇率稳定。
日本仍为第二大美债持有国，持有1.155万亿美债，此为2015年9月持有1.177万亿美元以来的最高。
整体而言，外资7月出售131亿美元的美国公债，6月时则卖出329亿。
海外投资人7月购买1,039亿美元美国长期有价证券，6月时为出售5亿美元；6月前值为卖出36亿美元。
包含较短期有价证券在内，海外投资人买进1,406亿美元美国资产，6月修正后为卖出1,945亿。(完) (编译 张明钧; 审校 徐文焰)
上周铁矿石和钢材价格双双录得去年11月以来的最佳周线表现，此前中国方面表示，将在6月底前关闭低质钢铁产品生产，这是中国当局应对产能过剩及治理污染而采取的最大胆举措。
路透上海1月16日 - 一、以下为2016年在上海证交所发行的公司债具体情况： 1.公开发行: 发债主体 发行规模 期限 发行日 票面利率 主体评级 备注 (亿元人民币) (年) ------------------------------------------------------------------------------ 深圳燃气 5 5 11/23-11/24 3.24% AAA 附第3年末投资人选择权 (第二期) 国家电力投资 40 5 8/9-8/11 2.94% AAA 附第3年末投资人选择权 集团 深圳燃气 5 5 7/11-7/13 2.97% AAA 附第3年末投资人选择权 成渝高速 10 5 6/17-6/20 3.48% AAA 国家电力投资
由于投资者在密集发债前夕持谨慎态度，债市出现下跌；日本财务省将在周二发行1.1 万亿(兆)日圆(96.4亿美元)20年期公债，周四将发行2.4万亿日圆五年期公债，1月24日还将 发行5,000亿日圆40年期公债。 日股日经指数 下跌逾1%，回吐今年以来录得的全部涨幅。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.220% +0.5 -0.225% 五年期公债 -0.125% +1.0 -0.135% 10年期公债 0.050% +0.5 0.045% 20年期公债 0.590% +0.0 0.590% 30年期公债 0.735% +0.5 0.730% 10年期公债期货 <