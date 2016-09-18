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亚洲 | 2016年 9月 19日 星期一 07:45 BJT

标题新闻：OPEC秘书长巴尔金都称，本月阿尔及尔会议为非正式会议，不会做出决议--媒体

注：OPEC为石油输出国组织缩写；阿尔及尔为阿尔及利亚首都

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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