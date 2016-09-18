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亚洲 | 2016年 9月 19日 星期一 07:54 BJT

《中国报摘》--中国证券报9月19日

* 头版头条:

--浙江省杭州市周一起在部分区域实施限购；今年以来，在二线热点城市中，苏州、郑州、南京、厦门等已收紧楼市政策，杭州成为最新的一员。

* 其他:

--记者从财税部门了解到，自今年5月1日在建筑业、房地产业、金融业和生活服务业四大行业全面实施营改增后，改革带来的减税效应不断显现。今年1-7月，营改增已整体减税共计2,107亿元人民币。

--记者从知情人士处了解到，宝钢与武钢合并方案有望本周公布，宝钢将成为本次重组的主导方。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (发稿 边竞; 审校 乔艳红)

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