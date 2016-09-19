《中国重要政经日程》--9月19日-9月27日

=============================今日重要政经日程==========================

9月19日（周一）

--中国国际经济交流中心主办“经济每月谈”，主题为化解过剩产能的思路与出路。

=============================近期重要政经日程==========================

9月20日（周二）

*--上午10时 商务部例行发布会，新闻发言人沈丹阳发布1-8月以及8月当月商务运行情况。

9月21日（周三）

--第十六届中国钢铁原材料国际研讨会在大连召开，至23日，由中国钢铁工业协会和中国国际贸易促进委员会冶金行业分会共同主办。

9月24日（周六）

--2016浦江创新论坛在上海召开。由科技部和上海市人民政府共同主办；本届论坛的主题为：双轮驱动：科技创新与体制机制创新，至25日。

*--第五届“中青年改革开放论坛（新莫干山会议·2016）”在浙江省德清县莫干山举行，至26日。本次主题为金融改革与金融创新。

9月27日（周六）

--由制造业国际联盟、天津市科学技术委员会主办的“第十三届制造业国际论坛”将于2016年9月27-29日在天津举行。

9月28日（周日）

*--由中国新闻社主办的“第二届金融中国论坛”定于北京钓鱼台国宾馆召开。主题为“共建金融新生态”。吴晓灵与会发表演讲。

注: 1. *代表新增日程。