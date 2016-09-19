《台湾报摘》--工商时报、经济日报9月19日

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
*工商时报：
--台资银行今年放款速度远跟不上存款增加速度，金管会统计，截至7月底，银行广义〞超额准备〞，即存款与放款间差额已扩大到9.63兆(万亿)台币，若再以此速度增长，年底可能突破10兆，代表银行收了民众存款，却无法贷放出去。
--台塑 集团旗下南亚 塑胶启动三年升级计画。南亚董事长吴嘉昭表示，透过全球领先标竿企业竞争分析，四大事业体中电子材料及塑胶加工市占名列全球竞争前茅，除伺机扩产，延续领先优势，更积极推展美国布局、提振差异化升级，强化收益能量。
--前往大陆访问的国民党和无党籍八县市首长，昨向对岸提出持续采购农特产品、扩大两岸观光等三大主张；大陆方面也对八县市释出八大利多，包括推动陆企采购农特产品、建立旅游联系窗口、加强绿色产业和高科技产业交流合作等。
*经济日报：
--iPhone 7最大组装厂鸿海 内部消息传出，苹果已要求鸿海随时准备扩产。据悉，鸿海内部评估，iPhone 7销售有机会不逊于前一代热销的iPhone 6。
--为加强防制洗钱，政府将扩大防制洗钱列管范围，金融机构须加强客户审查对象，从境外的重要政治人物，扩大到境内外重要政治人物及有密切关系者等，法务部未来会另订〞名单〞范围，以利执行。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 乔艳红)
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