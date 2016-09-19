《中国报摘》--其他报纸重要消息9月19日

**上海证券报**

--私募机构参与新三板市场做市业务正式进入操作阶段。出于控制业务风险考虑，私募做市初期采取试点方式，首批试点机构数量不超过10家，之后将在总结试点效果的基础上评估进一步扩大试点的可行性。

--中国结算8月统计月报显示，投资者开户步伐明显加快，8月新增投资者219.9万人，较7月环比增加了68.35%。

--中秋假期，福建、浙江等地受超强台风“莫兰蒂”登陆过境影响，其中，在受袭较重的福建厦门地区，已有安妮股份 、厦工股份 和三安光电 多家上市公司今日公告称企业生产经营因“莫兰蒂”受到一定影响。

--一汽轿车 公告称，公司拟向控股股东一汽股份出售旗下高端自主品牌红旗汽车的相关资产。公司表示，目前该事项尚处于筹划论证阶段。

**证券时报**

--欣泰电气 公告，兴业证券提出仲裁申请，要求欣泰电气等赔偿因违约行为而造成的损失2,138万元；赔偿兴业证券对投资者先行赔付产生的损失，金额暂定5,000万元；赔偿兴业证券因欣泰电气等违约而产生的额外赔偿或支出的费用。(完)