中国个股：九鼎投资定增募资规模由120亿减至15亿，用途转为房地产项目

路透上海9月19日 - 中国昆吾九鼎投资控股股份有限公司 日前公告，拟将定向增发募资规模从不超过120亿元人民币，调整为至多15亿元。资金用途也由用于基金份额出资等，转为投向南昌紫金城房地产项目。

九鼎投资表示，自本次非公开发行公告以来，市场环境发生了较大变化，因此对募集资 金投资项目及定价方式进行了重大调整。

本次非公开发行的认购对象拉萨昆吾为九鼎集团全资子公司，以现金方式认购。股份数量不超过4,677万股，发行价格32.07元/股。

拉萨昆吾是九鼎集团的全资子公司、对外投资及基金份额持有平台，经营范围为产业投资。投资了公募基金、互联网金融，同时作为有限合伙人投资参与了多支人民币基金。