中国汇市：外汇交易中心人民币汇率指数上周两升一跌，CFETS指数升至94.28

路透上海9月19日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周一公布，上周三(14日)的CFETS人民币汇率指数 较前周上涨0.26%至94.28，较2014年底则仍下跌5.72%。由于中秋假期，上周四周五中国银行间外汇交易市场休市。

CFETS同时公布的参考BIS（国际清算银行）货币篮子的汇率指数 和参考SDR（特别提款权）货币篮子的汇率指数 分别为95.04和94.78，较前周分别上涨0.51%和下跌0.05%，较2014年底则分别下跌4.96%和下跌5.22%。

上述三个指数和上周三路透根据CFETS公布的中间价测算的三个汇率指数表现一致。

上周人民币兑美元即期 涨0.13%，而美元指数 上周上涨0.81%，因上周美国公布的通胀数据好于预期，提振美联储年内加息预期，而由于中秋节假期，中国银行间外汇交易市场休市，具体影响料会在本周显现；若自2014年底计算，人民币兑美元仍下跌7.00%，而美元指数则累计上涨5.60%。

2015年12月11日CFETS首次公布根据不同权重计算的三个观察侧面人民币汇率指数，中国高层多次强调，人民币汇率具备对一篮子货币保持基本稳定的基础。

为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并定期发布人民币汇率指数数据。（完）

参看详情，请点选中国货币网：www.chinamoney.com.cn (发稿 张金栋; 审校 乔艳红)