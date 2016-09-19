《香港报摘》--经济日报9月19日

**头版头条**

--港股今周去向，系于美联储于本港时间周四凌晨公布的议息结果，投资界相信本月并无加息条件，惟上周初暴跌削弱投资气氛，料短线将在23,000点至23,500点区间上落，观望会后声明的口径。

**其他**

--今年重磅新股中国邮政储蓄银行（新上市编号＂1658＂）认购反应持续升温。市场消息指，撇除基础投资者已承诺认购的部分，余下的国际配售已获得5倍超额认购。

--中银香港 拟于本周四（22日）起代售＂大成内需增长基金＂，成为该行第五只南来基金。中银香港回应指，该只基金主要涉足内地内需增长行业，冀追求长期的稳健增值，其首次认购费为1%。（完）

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