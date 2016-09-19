永安期货：中国期指空头增仓幅度有限

受外围股市走低影响，上周沪深两市跳空低开，接连大幅下挫。上证综指跌破3000点整数关口，虽然之后勉强收于3002点，但弱势格局已现。期指三个品种均有不同程度下跌，由于中小盘个股表现低迷，IC主力合约周跌幅达到4.6%，IF和IH则分别下跌3.8%和3.4%。基差方面，IF和IH主力合约负基差未随近月合约收敛，相反有所扩大，上周分别贴水50.9点和22.5点，IC主力合约贴水小幅收窄至120.8点。