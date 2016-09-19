信达期货：大连棕榈油期货可逐步布局多单

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
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以下内容节选自9月19日的《期货日报》：
未来一两个月，国际豆油以及棕榈油受主要进口国补库需求以及生物性柴油制造量增长的影响供应都将趋于紧张，然而连棕榈油1701合约贴水高达600—700元/吨，创下历史新高，与供应紧张的预期相背离。我们认为，后期棕榈油现货还有上涨的空间，而期货因为基差的关系上涨幅度将大于现货，因此推荐做多棕榈油1701合约。
中国方面，因前期进口利润较低以及海关检验标准较严的问题，6月棕榈油进口量同比大幅下滑约40%，导致国内棕榈油港口库存降至12年以来的低位，不到30万吨，而贸易商的渠道库存更低。预计后期中国棕榈油订购量将维持在45万吨左右的水平以满足国内对棕榈油的需求，较上半年大幅增长。(完)
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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.27 +0.37 +0.39 2438007 京东 26.84 +0.23 +0.86 5929707 新浪 68.50 +0.79 +1.17 741374 搜狐 39.40 +1.17 +3.06 348447 网易 237.68 +2.25 +0.96 686409 百度 176.48 -1.09 -0.61 1412152 台湾 台湾积体电路 29.44 +0.15 +0.51 1239013 联电
今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583