信达期货：大连棕榈油期货可逐步布局多单

以下内容节选自9月19日的《期货日报》：

未来一两个月，国际豆油以及棕榈油受主要进口国补库需求以及生物性柴油制造量增长的影响供应都将趋于紧张，然而连棕榈油1701合约贴水高达600—700元/吨，创下历史新高，与供应紧张的预期相背离。我们认为，后期棕榈油现货还有上涨的空间，而期货因为基差的关系上涨幅度将大于现货，因此推荐做多棕榈油1701合约。

中国方面，因前期进口利润较低以及海关检验标准较严的问题，6月棕榈油进口量同比大幅下滑约40%，导致国内棕榈油港口库存降至12年以来的低位，不到30万吨，而贸易商的渠道库存更低。预计后期中国棕榈油订购量将维持在45万吨左右的水平以满足国内对棕榈油的需求，较上半年大幅增长。(完)

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