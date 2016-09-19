金石期货：大连玉米期货宜偏空思路操作

由于我国临时收储政策实施多年，这导致国际玉米价格低于国内玉米价格。加之相比其他作物，玉米种植收益较高，农民积极交储，我国玉米储备库存连年增加，高库存问题较为严重。2016年中央1号文件提出我国农业结构调整，指出我国玉米结构性过剩，2016年为玉米去库存的开始。7月31日，全国农业结构调整座谈会信息预计2016年我国玉米调减面积或超过3000万亩，为近13年来首次减少。由于面积下降，市场普遍认为今年国内玉米产量可能下降。虽然2016年为国内玉米去库存的一年，年末结转库存略有下降，但整体来看国内玉米供给过剩的格局仍未明显改变，预计玉米去库存仍将持续。(完)