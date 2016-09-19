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亚洲 | 2016年 9月 19日 星期一 08:56 BJT

宝城期货：节前沪胶期货市场谨慎情绪骤增，空头减仓力度更强

以下内容节选自9月19日的《期货日报》：

随着美联储9月议息会议的临近，加之中秋小长假到来，节前沪胶期货市场谨慎情绪骤增，多、空两大阵营为规避风险都选择主动减仓。其中，主力1701合约呈现放量减仓略微反弹态势，空头减仓力度更强。

　　交易所持仓数据显示，节前最后一个交易日，沪胶1701合约前20席位中，多、空阵营持仓规模均大幅萎缩。其中，多头持仓量从9月9日的61564手降至9月14日的55719手，累计减少5845手；空头持仓量从9月9日的81336手下滑至9月14日的74211手，累计减少7125手。净头寸数据显示，前20席位的净持仓量自9月9日的净空19772手减少至9月14日的净空18492手，降幅达6.47%。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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