宝城期货：节前沪胶期货市场谨慎情绪骤增，空头减仓力度更强

交易所持仓数据显示，节前最后一个交易日，沪胶1701合约前20席位中，多、空阵营持仓规模均大幅萎缩。其中，多头持仓量从9月9日的61564手降至9月14日的55719手，累计减少5845手；空头持仓量从9月9日的81336手下滑至9月14日的74211手，累计减少7125手。净头寸数据显示，前20席位的净持仓量自9月9日的净空19772手减少至9月14日的净空18492手，降幅达6.47%。(完)