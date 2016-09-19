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亚洲 | 2016年 9月 19日 星期一 08:58 BJT

期货日报：现货坚挺，郑糖大趋势仍旧看涨

以下内容节选自9月19日的《期货日报》：

郑糖在沉寂数月之后，终于在中秋节前爆发了“小宇宙”，主力1701合约9月13日拉升了近100元/吨，突破前期振荡区间6000—6300元/吨，创下近期新高6336元/吨。此外，ICE原糖期货3月合约也在9月16日突然飙升，最高触及22.86美分/磅，创下2012年以来的高点。内外联动，预计白糖后市将展开一轮新的上涨行情。

　　总体而言，这个时间段，外来糖源基本没有了，而国内糖厂尚未全面开榨，国内糖市供应偏紧是大概率事件。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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