期货日报：现货坚挺，郑糖大趋势仍旧看涨

郑糖在沉寂数月之后，终于在中秋节前爆发了“小宇宙”，主力1701合约9月13日拉升了近100元/吨，突破前期振荡区间6000—6300元/吨，创下近期新高6336元/吨。此外，ICE原糖期货3月合约也在9月16日突然飙升，最高触及22.86美分/磅，创下2012年以来的高点。内外联动，预计白糖后市将展开一轮新的上涨行情。