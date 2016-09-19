《中国已公布新股发行上市日程表》--9月19日

新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 缴款日 9/19 深 雄帝科技 300546 1,334 20.43 22.99 中信证券 9/21 9/20 沪 常熟银行 780128 22,227.2797 4.28 9.89 中信建投 9/22 9/20 深 优德精密 300549 1,667 15.03 22.99 长江证券 9/22 9/21 沪 城地股份 732887 2,460 12.13 22.97 华创证券 9/23 *9/21 深 川环科技 300547 1,495 22.07 22.99 湘财证券 9/23 9/22 沪 鼎信通讯 732421 4,340 -- -- 中金公司 9/26 9/22 深 崇达技术 002815 5,000 -- -- 中信证券 9/26 9/23 沪 杭州银行 730926 26,175 -- -- 中金公司 9/27 9/23 深 路畅科技 002813 3,000 -- -- 招商证券 9/27 9/23 沪 来伊份 732777 6,000 -- -- 中信建投 9/27 9/26 沪 恒康家居 732313 6,000 -- -- 广发证券 9/28 9/26 深 博创科技 300548 2,067 -- -- 中信证券 9/28 *9/27 沪 顾家家居 732816 8,250 -- -- 中信建投 9/29 ----------------------------------------------------------------------------------- 中止发行 沪 国泰集团 732977 5,528 -- -- 中德证券 -- 暂缓发行 沪 海 尔 施 780206 不超过6,900 -- -- 瑞信方正 -- 暂缓发行 深 奥 赛 康 300361 5,546.6 72.99 67 中金公司 -- 暂缓发行 深 宏良股份 002720 3,710 16.18 15.25 华龙证券 -- ----------------------------------------------------------------------------------- 新股上市: ----------------------------------------------------------------------------------- 上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商 9/19 沪 通用股份 17,491.9085 4.92 22.98 中信建投 *9/20 深 新晨科技 2,255 8.21 22.98 安信证券 *9/20 深 农尚环境 2,327.6836 9.06 18.12 红塔证券 -- 沪 无锡银行 18,481.1482 4.47 9.91 中信建投 -- 沪 泰晶科技 1,668 16.14 22.99 长城证券 -- 深 联得装备 1,783 13.50 22.98 东方花旗 注: 1.本表包括新股发行及上市。 2.*代表有更新。(完) (发稿 林琦；审校 林高丽)