《香港报摘》--其他报纸重要消息9月19日

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
**明报**
--无印良品自2001年＂回归＂香港后，其开店步伐未如其他零售商进取。其母公司良品计划现任社长松崎晓指出，虽然香港分店每尺盈利能力冠绝海外市场，惟＂租金贵、人工高＂，难成最赚钱地区。至于拥有160间分店的中国市场，在销售量而言肯定是第一。
**苹果日报**
--多间澳门五星级酒店在＂十一黄金周＂首三日，只余下少量普通景观房间，每晚索价更逾3,000港元，较平日贵逾一倍。有业界人士估计，今年气氛较去年好，旗下酒店有80%房间已获预订，有信心今年表现会明显好转。
**星岛日报**
--继苹果 Apple Pay登陆港后，消息人士透露，Android Pay或最快于下个月初或首周正式杀入香港，令流动支付市场竞争趋白热化。目前，Android Pay开通的亚洲地区仅得新加坡，故香港有望成为亚洲第二个开通Android Pay的地区。
**文汇报**
--机管局公布，香港国际机场8月份的货运量继续录得增长，月内机场处理的货运量同比上升3.6%至37.4万公吨，客运量及飞机起降量则按年轻微下跌，月内共接待旅客620万人次及处理飞机起降34,795架次，与去年同月比较分别下调2.2%及0.3%。（完）
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中国报摘
台湾报摘 (整理 梁慧仪；审校 林高丽)
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.27 +0.37 +0.39 2438007 京东 26.84 +0.23 +0.86 5929707 新浪 68.50 +0.79 +1.17 741374 搜狐 39.40 +1.17 +3.06 348447 网易 237.68 +2.25 +0.96 686409 百度 176.48 -1.09 -0.61 1412152 台湾 台湾积体电路 29.44 +0.15 +0.51 1239013 联电
今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583