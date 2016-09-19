《香港报摘》--其他报纸重要消息9月19日

**明报**

--无印良品自2001年＂回归＂香港后，其开店步伐未如其他零售商进取。其母公司良品计划现任社长松崎晓指出，虽然香港分店每尺盈利能力冠绝海外市场，惟＂租金贵、人工高＂，难成最赚钱地区。至于拥有160间分店的中国市场，在销售量而言肯定是第一。

**苹果日报**

--多间澳门五星级酒店在＂十一黄金周＂首三日，只余下少量普通景观房间，每晚索价更逾3,000港元，较平日贵逾一倍。有业界人士估计，今年气氛较去年好，旗下酒店有80%房间已获预订，有信心今年表现会明显好转。

**星岛日报**

--继苹果 Apple Pay登陆港后，消息人士透露，Android Pay或最快于下个月初或首周正式杀入香港，令流动支付市场竞争趋白热化。目前，Android Pay开通的亚洲地区仅得新加坡，故香港有望成为亚洲第二个开通Android Pay的地区。

**文汇报**

--机管局公布，香港国际机场8月份的货运量继续录得增长，月内机场处理的货运量同比上升3.6%至37.4万公吨，客运量及飞机起降量则按年轻微下跌，月内共接待旅客620万人次及处理飞机起降34,795架次，与去年同月比较分别下调2.2%及0.3%。（完）

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