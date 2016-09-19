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货币新闻 | 2016年 9月 19日 星期一 09:20 BJT

芝加哥期市：玉米期货触及六日高点，因担心收获推迟

以下是0043GMT报价：
    
      合约               价格    变动   涨跌%    两日    30日   RSI
                                                 涨跌%  移动均值
    CBOT小麦            406.50   3.25   +0.81%   +1.75%  418.17  74
    CBOT玉米            338.75   1.75   +0.52%   +2.65%  333.01  72
    CBOT大豆            971.75   5.75   +0.60%   +2.24%  977.85  47
    CBOT稻米              9.89  $0.08   +0.76%   +1.02%   $9.82  68
    美国原油             43.64  $0.61   +1.42%   -0.61%  $45.43  43
    汇率 
    欧元/美元           $1.116 $0.000   +0.03%   -0.76%
    美元/澳元           0.7507  0.002   +0.25%   -0.09%
    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。
    (完)
        
    CBOT大豆         CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米         CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦         CBOT小麦持仓       
    ICE棉花          ICE棉花持仓        
    ICE软性商品      谷物期货          
    橡胶市场报导     马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶     <0#SNR:>  泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶    <0#JRU:>  印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶  <0#SRU:>  马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶     <0#ARU:>  新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 王丽鑫/张若琪 审校 杜明霞/戴素萍)

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