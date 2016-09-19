港报财经评论：PPP发力，环保股候低吸--经济日报9月16日

PPP发力，环保股候低吸/ 林瑞芬

中国人民银行最新公布，8月份新增贷款9,487亿元（人民币．下同），远高于市场预期的7,500亿元。8月份当月社会融资规模增量为1.47万亿元，比去年同期多3,600亿元。据方正证券宏观分析师任泽平指出，贷款和社融高于预期，主要与政府支出加快、PPP（公私营合作）模式发力和房贷高增有关，企业扩张意愿仍低。贷款主要靠房地产销售和非银金融机构贷款带动，社融亦主要靠未贴现银行承兑票据和外滙贷款带动，企业贷款及发债仍较弱，但地方政府债务快速增加，表明积极财政政策的扩张及PPP的快速落地。财政支出的加快和居民买房也使得财政存款和居民存款向企业存款明显集中。

引述广发证券分析报告指出，如果政府希望今年维持整体投资增速与去年10%持平，则需要在保证8至12月份正常情况下7.8万亿元基建投资的同时，额外增加0.8万亿至1.4万亿元的基建投资。基建投资的推动，目前趋势显见为PPP进入加速落地期所刺激。据财政部公布，截至2016年7月底，财政部PPP专案库中进入执行阶段的项目共845个，总投资额达1.43万亿元，落地率12%。发改委第一批PPP专案已签约456个，总投资额8,152亿元，落地率57%；第二批PPP项目已签约163个，总投资额1,867亿元，落地率12%。根据PPP专案采购额不超过一般公共预算支出10%来测算，中金公司认为未来十年PPP项目总投资额有望达到30万亿元以上，PPP年均投资额占到基建投资的13%左右。

PPP发力，将有利谷基建投资，年内维稳经济的目标不单很大，明年延续之势可望延续。笔者认为PPP既发力，环保股还是有条件反覆抽升，其中3月23日曾推介的中滔环保（01363），当时建议在2港元收集，目标价2.6港元，现价2.57港元其实差不多已升抵目标价。跟进而言，中滔环保中期保持绩优，加上持续扩张，建议设止赚2.3港元，上调目标价至2.8港元左右。中滔截至6月底止中期纯利3.04亿元，按年升33.3%。最近，集团公布与广西玉林市福绵区政府签订合作意向书，扩大此前特许经营协议的范围，新增危废、一般固废、生活及餐厨垃圾、河道清淤等服务内容，预计总投资额30亿元。玉林节能环保产业园规模宏大，中长期回报极为可观。根据当地政府规划，玉林（福绵）节能环保产业园项目总投入达到50亿元以上，将分多期建设。随着意向书中项目逐步落地，预计中长期回报将极为可观。

此外，中国水务（00855）截至3月底止全年纯利5.52亿港元，按年升近49%，业绩也是理想，中期股价在整固后有机会挑战5港元阻力，目标5.5港元，候低吸纳，以4.5港元止蚀。（完）

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