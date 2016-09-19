欧洲经济指标预测--9月19日-9月26日****

美国个股：穆迪向美国当局支付8.64亿美元，和解次贷危机前评级问题
路透纽约1月13日 - 美国司法部周五称，穆迪(Moody's) 已经同意支付近8.64亿美元，针对2008年金融危机前，穆迪对高风险抵押证券给予的评级争议，与美国联邦和州政府达成和解。
以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 9月19日当周 9月19日(一) 0800 欧元区未经季节调整经常帐(亿欧元) 7月 -- 盈余376 经季节调整经常帐(亿欧元) -- 盈余282 直接投资/证券投资净流入(亿欧元) -- 214 9月20日(二) 0600 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 8月 -- 顺差29.3 0600 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 8月 持平 +0.2% (较上年同期) -1.5% -2.0% 9月21日(三) 0830 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 8月 赤字103 盈余14.72 公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) -- 盈余20.98 9月22日(四) 0645 法国企业景气指数 9月 101 101 1000 英国CBI总工业订单差值 9月 负4 负5 1400 欧元区消费者信心指数 9月初值 负8.3 负8.5 9月23日(五) 0646 法国国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季终值 持平 +0.6% 0700 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 9月初值 48.4 48.3 服务业PMI 51.9 52.3 综合PMI 51.4 51.9 0730 德国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 9月初值 53.1 53.6 服务业PMI 52.1 51.7 综合PMI 53.4 53.3 0800 欧元区Markit制造业采购经理人指数(PMI) 9月初值 51.5 51.7 服务业PMI 52.8 52.8 综合PMI 52.8 52.9 0830 英国银行业者协会(BBA)抵押贷款批准件数(千件) 8月 -- 37.662 9月26日当周 9月26日(一) 0800 德国Ifo企业景气判断指数 9月 -- 106.2 现况指数 -- 112.8 预期指数 -- 100.1 0800 意大利经季节调整零售销售(较前月) 7月 -- +0.2% 未经季节调整零售销售(较上年同期) -- +0.8% 0830 英国银行业者协会(BBA)抵押贷款批准件数(千件) 8月 -- 37.662 9月26-29日 0600 德国进口物价(较前月) 8月 -- +0.1% (较上年同期) -- -3.8% (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 汪红英；审校 张明钧)
路透纽约1月13日 - 美国司法部周五称，穆迪(Moody's) 已经同意支付近8.64亿美元，针对2008年金融危机前，穆迪对高风险抵押证券给予的评级争议，与美国联邦和州政府达成和解。
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。
路透1月13日 - 最近一周投机客减持美元净多仓，因两个月前特朗普 当选美国总统引发的涨势令美元多仓建仓过度，投资者进行回调。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透计算，截至1月10 日当周，美元净多仓降至249.5亿美元，前周为254.3亿美元。 本周美元走势为11月以来最差，因特朗普当选美国总统在市场上带来 的积极影响在消退。特朗普周三在当选后的首次记者会上并未对扩大基础 设施支出及减税的财政刺激计划提供细节。这令股市和美元多头失望。下 周特朗普将就职。 美元因此受挫，不过市场人士称，这波跌势是暂时的。 “我们预计美元强势会恢复，下周可能是关键时刻，”丹麦盛宝银行 (Saxo Bank)首席外汇策略师John Hardy称。 “特朗普周五就职之日逐渐临近，...随着特朗普推进的积极刺激计 划，我们仍然预计美联储可能再次升息。这将推动美国利率上升。” 欧元净空仓降至65,823口，为6月末以来最低水平。不过欧元的前景 仍不及美元乐观。 欧洲央行仍