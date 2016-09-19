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市场报道 | 2016年 9月 19日 星期一 09:29 BJT

****欧洲经济指标预测--9月19日-9月26日****

以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程：  

    GMT时间  经济指标/活动                         公布时段     预估值     前值
    
   
    9月19日当周
    
    9月19日(一)
    0800 欧元区未经季节调整经常帐(亿欧元)           7月            --     盈余376
               经季节调整经常帐(亿欧元)                            --     盈余282
               直接投资/证券投资净流入(亿欧元)                     --         214
    
    9月20日(二)
    0600 瑞士贸易收支(亿瑞郎)                       8月            --    顺差29.3
    0600 德国生产者物价指数(PPI)(较前月)            8月           持平      +0.2%
                                (较上年同期)                     -1.5%      -2.0%
    
    9月21日(三)
    0830 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑)           8月        赤字103  盈余14.72
             公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑)                       --   盈余20.98
    
    9月22日(四)
    0645 法国企业景气指数                           9月            101        101
    1000 英国CBI总工业订单差值                      9月            负4        负5
    1400 欧元区消费者信心指数                     9月初值        负8.3      负8.5
    
    9月23日(五)
    0646 法国国内生产总值(GDP)(较前季)          第二季终值        持平      +0.6%
    0700 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI)      9月初值         48.4       48.3
                   服务业PMI                                      51.9       52.3
                   综合PMI                                        51.4       51.9
    0730 德国Markit制造业采购经理人指数(PMI)      9月初值         53.1       53.6
                   服务业PMI                                      52.1       51.7
                   综合PMI                                        53.4       53.3
    0800 欧元区Markit制造业采购经理人指数(PMI)    9月初值         51.5       51.7
                     服务业PMI                                    52.8       52.8
                     综合PMI                                      52.8       52.9 
    0830 英国银行业者协会(BBA)抵押贷款批准件数(千件)  8月           --     37.662
    
    
    9月26日当周
    
    9月26日(一)
    0800 德国Ifo企业景气判断指数                     9月           --      106.2
                    现况指数                                       --      112.8
                    预期指数                                       --      100.1
    0800 意大利经季节调整零售销售(较前月)            7月           --      +0.2%
               未经季节调整零售销售(较上年同期)                    --      +0.8%
    0830 英国银行业者协会(BBA)抵押贷款批准件数(千件) 8月           --     37.662
    
    9月26-29日
    0600 德国进口物价(较前月)                        8月           --      +0.1%
                     (较上年同期)                                  --      -3.8% 
    (完)  
     
      
   
 经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大             日本与韩国         
    欧洲                     澳洲与新西兰       
    中国                       台湾               
 
 已公布经济指标一览
    美国                     日本               
    欧洲                     韩国               
    中国                       香港               
    澳洲                    台湾               

 (整理 汪红英；审校 张明钧)

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