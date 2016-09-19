港报财经评论：欧美股看淡，中企股抬头--信报9月19日

欧美股看淡，中企股抬头/ 习广思

美股上周五回复跌势，除了美国司法部向德意志银行提出140亿美元罚单，拖累整体银行股表现，油价亦持续下跌，能源股及银行股成为重灾区。近一个月，油价、金价都出现转弱之势，按平均线形势分析是相当利淡，配合美元强势，是议息前的平仓盘推动，还是趋势成形？

上周五美元兑几乎所有货币均呈强势，连带原先转强的日圆也有所回落，英镑跌幅较大，欧罗也不好过，美债息虽然回升却没有升很多，明显是美元独自展现强势。美股则录得95亿股的天量成交，较过去3个月日均成交高出38%，未知是否与标指的调动有关。

在本周美国联储局及日央行议息会议举行之前，看来有大型投资者减持仓位。对于后市，除了靠观望市场动向，也可留意若干大行的最新睇法。

高盛债市团队预计，主权债券将在今年余下时间表现糟糕，这促使高盛把未来3个月的债券权重下调至减持，同时维持增持现金。

该行认为，美日两家央行的政策声明，将无法压制长期国债孳息率的上升，即使他们继续抑制短期债券孳息。孳息率短期内波动性可能加大，料长期孳息率上升压力最大。

高盛又推算，美国10年期国债孳息率将于年底前升至2%，同期限的德国和日本国债孳息将分别升至0.3%和0.1%。该行全球宏观和市场研究部门主管亦有同样看法，指债券估值偏高和量化宽松效果减弱，以及考虑到未来推出财政刺激的可能性，主权债券将构成重大负面风险。

当量宽令欧洲以至日本国债变成负利率，这种疯狂情况当然不会长久，资金撤出主权债市亦十分合理。高盛除了建议抛售美债外，基于各资产估值较高与意外冲击风险，同时下调标普500和欧洲Stoxx 600指数的评级至减持。

不过，高盛上调了全球股市的评级至中性，并把亚洲股市列为优先选择，逻辑是大家熟悉的资产荒。该行认为，中国股市升幅落后于其他亚太和新兴市场，故把MSCI中国指数由中性上调至增持，12个月目标价由60.5上调至70，预示该指数仍有9%的上升空间。

报告解释，建议减持标指，是因为市场仓位太重，联储局加息周期和强势美元回归，以及伴随美国大选而来的政治风险与日俱增。该行还建议到年底前减持欧洲股票，因为政治不确定性高（来自英国脱欧和意大利公投），以及欧洲央行货币政策存在不确定性。意大利公投的不利结果出现比率为40%，将令意大利风险资产受压，尤其是银行股，并给整个欧罗区政坛带来冲击。

高盛未来3个月的资产配置策略维持防守并增持现金，因为各类资产估值较高及外部冲击的风险。然而，未来3个月的股市评级上调至中性，因为超低利率和对财政刺激稳定长期经济增长的预期，给市场带来支持。

该行认为，短期内股市仍然存在下行风险，主要因一面倒的偏重持仓，以及夏日行情带来的乐观情绪消退，但不认为存在市场大跌的催化剂。

该行对商品持中性态度，认为黄金将是资产配置中很好的分散风险工具，短期内金价仍受到更高收益资产的冲击。

对于中国股市，高盛建议增持离岸中国股票，看好中国股票的理由包括：一、近期宣布的政策宽松，从周期角度看，中国经济有望在第四季开始转强；二、企业盈利增长开始企稳，同时估值较低；三、联储局的鸽派态度导致资金继续流向股市，人民币进一步贬值的预期导致资金持续通过＂港股通＂买入港股等；四、中国股市目前仍然落后于其他新兴市场，投资者的权重较低，一旦＂深港通＂通车，资金会继续涌入。

此外，高盛还推荐三大类投资主题，包括指数权重股、高息股及基建类股份，主力要留意海外上市的新经济中资概念股，目前在新兴市场基金当中仍然处于低配，未来可望追上。高息股则包括香港和内地的金融股票，中国公用股、濠赌股、内房股及地产股。

高盛的最新投资睇法，不论你是否认同，看来都有一定参考价值。从最近的商品及欧美股市转弱，以及中资股的突然偏强，是否看出了一些市场端倪？（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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