港报社评：扑灭横洲野火，不能挤牙膏回应--经济日报9月19日

路透香港9月19日 -

横洲风波继续发酵，港府要避免挤牙膏式回应，须尽快尽量向公众公开资料，并公开横洲发展的第二、第三阶段时间表，以释除公众疑虑，既减计划阻力，亦免政府公信力续削。

特首梁振英昨出席公开活动，传媒续追问横洲发展计划的公众疑虑，梁振英未有回答，由特首办其后发稿回应。自候任立会议员朱凯迪报警，疑因阻横洲发展计划而受威胁，横洲风波即急速扩大，各媒体不断掘出新资料与疑问，港府及高官则断续就个别问题回应，情况就像各挤牙膏，令事件不断发展、发酵，市民陷入一个又一个疑问。

最新疑问是为何梁振英亲身任横洲发展计划工作小组主席，会否涉及利益输送。在传媒提出有关疑问一天后，特首办昨回应指大规模发展需高层次、跨政策局的统筹。特首以拓地、理顺房屋问题为施政主力，亲管项目并非不合理，惟此一直不为外界所知，传媒揭示后又要隔一天才回应，却令疑问发酵扩大。此外，事件至今民间仍有两大疑问，其一，是有摸底、没谘询。然而，此批评却属输打赢要，因政府虽未就计划展开公众谘询，但已呈城规会通过，故不能说没谘询，当时各方未有积极表态、提出意见，有不可推卸责任。

但另一方面，港府做法恐亦未追上市民提升了的要求，政府过去为不同发展一直有摸底，惟摸底难免会向接触者透露一定发展资讯，或让一些人知悉内情而先行动图利，如买地＂落钉＂，新界发展便一直有类似的传言，亦是一些批评者所谓官商乡以至黑＂合作＂的来由。如何缩短摸底与公布资讯、公开谘询的时间差距，甚或同时进行，港府有责检讨。

第二个疑问是横洲计划因乡绅利益而大削规模，令社会忧虑公屋供应减少。港府虽已回应是先易后难，分期进行，13,000个公屋的计划并没消失，惟在事件中政府交代确未清晰，如先前指有关的研究报告已不适用，后又指相关计划继续，市民收到的信息确实混乱。

再者，第二、第三阶段将何时开始？甚么时候会进行公众谘询？甚么时候会上城规会？政府又会如何处理所指的＂后难＂呢？公众疑虑已深，政府须尽快交出有关的时间表，才有望扑灭火头。现届政府民望低走，实宜尽快全面公开可公布的资料，以及横洲的发展计划时间表，以免星火燎原。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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