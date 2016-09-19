全球金市：金价持稳，投资者在美日央行会议前保持谨慎

美元指数 微跌0.1%至95.998。

美国8月消费者物价涨幅超过预期，因医疗保健成本创32年半最大涨幅。数据表明通胀稳步上涨，可能促使美联储今年加息。

投资者期待即将举行的9月20-21日美联储联邦公开市场委员会(FOMC)会议，联储主席叶伦将于周三举行记者会。

日本央行也将于周三开会，料将放宽货币政策，尽管有关央行将采取何种措施的报导相互矛盾，带来了很大不确定性。

秘鲁央行周五称，该国2017年黄金产量料为450万盎司，高于此前预期的410万盎司，但不及2015年的470万盎司。

美国商品期货交易委员会(CFTC)周五发布的数据显示，对冲基金和资金管理公司在9月13日止当周持有的COMEX黄金净多仓减少30,136口，至248,858口。

全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 表示，周五的黄金持仓量增加1.11%至942.61吨。(完)

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