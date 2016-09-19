港报社评：期待蔡英文勇行战略突围--明报9月19日

台湾一个特殊政治现象，是蔡英文就任总统以来，一直在被＂政绩计时＂，先有＂五二○满月＂，后是＂执政百日＂，明天是她执政满4月，又会被埋单计数。蔡英文之被＂政绩计时＂，来自面临的政治困顿，她虽四出突围，但效果不彰。不过机会将至，21天后她将作首个＂双十讲话＂，是在台湾大困局、两岸大迷局下其战略突围的良机。

蔡英文之被＂政绩计时＂怨不得别人。本来国民党内斗不休、政治乏力下，蔡文挟较高民意当选，又得民进党全面执政，为其实现诸多改革大计、长期执政打下基础。但蔡英文及其团队，上台就逢多事之秋，＂华航罢工＂、＂雄三误射＂、＂水淹桃机＂等，件件令蔡英文头痕不已，其表现不仅未如人意，还令民心怨怼。蔡英文想以推改革作战术突围，所以＂一例一休＂、＂年金改革＂、＂司法改革＂等轮番推出，夹杂＂党产追讨＂、＂课纲改革＂、＂转型正义＂等，民间争议不休，政治恶斗不止。

如此一来，蔡英文与台湾民众的蜜月期提早结束，其民望跌至新低，而蔡政府亦两面受敌。最新民调显示，行政院长林全支持度再下探至31%，不满意度则跃升到47%。民间满意度与不满意度差距扩大，台独大佬们还后台施压，不满林全的无党籍背景，压蔡换人绿化行政院。

除民生问题加重、社会焦虑情绪弥漫外，因蔡英文回避承认＂九二共识＂，更令两岸关系跌入冰河，涉及台湾人感触最深的经济前景和最敏感的国际空间两大层面。

最近台湾旅游业人士走上街头，抗议蔡政府上台后政治波及经济，令陆客大量减少。陆客赴台年逾400万人次，预计今年将减少65万人次，至少令台湾减少360亿新台币（约88亿港元）外汇收入。台湾观光业从交通到酒店餐饮，各业叫苦。其实，大陆只是＂减少＂未行＂封杀＂，已直接撼动蔡英文执政。

之前的世卫大会（WHA），在北京克制下台湾继续参与，至于本月底的国际民航组织（ICAO）会议，台湾邀请函杳无音信，而亚太经济合作会议（APEC）台湾谁任特使也望天打卦。基于历史原因，台湾民众对国际空间相当敏感，马英九执政时，两岸和平、外交休兵，大陆开放台湾参加部分国际组织活动，现时空间收缩，蔡还要推动加入联合国，两岸势必外交烽火再燃。

两岸关系由热转冻，杀伤力还没全面显现，目前蔡英文被认为还有两张牌可打，一张是外交美日牌，一张是南向经贸牌。

美日牌先看日本。日中关系未得改善，日本最大反对党民进党改选，由被称作＂台湾女儿＂的莲舫出任党魁，台湾绿营为之鼓舞。但日本民进党作为反对党，作用有限；日本外交一直唯美国马首是瞻，对中国又从来先硬后软，日台关系难有大变。

至于美国方面，最近以强化美台关系为主旨的智库＂全球台湾研究中心（GTI）＂在华府开幕，美国众议员夏波（Steve Chabot）等人又提出＂台湾旅行法＂法案，要允许＂所有＂台湾高官入境美国及会见华府高层。但台美关系推动，仍停留在议会和民间层面。美国政府更重战略利益，处理中美、台美关系仍相当谨慎。

台湾立法院上周重开，传出蔡英文有意推动被搁置已久的两岸贸易协议，以向大陆释出善意。但国台办主任张志军已间接回绝，说两岸过去已经签署的23项协议不会改变，但因目前两岸＂没有共同政治基础＂，沟通与协商机制处于停摆状态，＂不可能再谈新协议＂，货贸协议也不可能再谈了。

台湾民怨愈积愈深，经济仍在史上最长衰退期中，＂新南向政策＂就算有望也非一日之功，对台湾经济、民生、国际空间影响最大的两岸关系，继续冰冻，且有愈来愈冷之势。于此大环境下，蔡英文要走出困境，须有战略性突破，而突破机会在21天后的＂双十＂。

依惯例台湾总统要做＂双十讲话＂，经常成为＂重要宣示＂。历史上，1999年李登辉在＂双十讲话＂中宣示＂两岸关系是特殊的国与国关系＂的＂两国论＂主张，引发两岸危机；2004年，陈水扁在＂双十讲话＂提出＂两岸以1992香港会谈为基础，推动协商谈判＂，缓和了紧张局势；2012年，马英九在＂双十讲话＂中明确＂以九二共识、一中各表为基础，扩大两岸交流＂，两岸交流深化，最终实现＂习马会＂。

如果蔡英文能利用今年的＂双十讲话＂，不回避避无可避的＂九二共识＂，完成两岸关系＂答卷＂，就能一石三鸟，既牵动两岸关系走出僵局，又推动台湾经济走出困局，更可率＂英派＂执政团队走出迷局，那就是蔡英文最大的＂战略突围＂。（完）

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