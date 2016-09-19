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亚洲 | 2016年 9月 19日 星期一 09:33 BJT

中国汇市：路透测算的人民币汇率指数继续上升，CFETS指数升至94.56

路透上海9月19日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇
率指数周一较上日微升0.30%至94.56；SDR篮子指数微升至95.26，BIS篮子指数微升至95.3
。

    今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌6.32%，SDR篮子指数跌3.63%，BIS指数跌6.31%
。
 CFETS篮子货币              今日中间价  CFETS篮子货币较上日升贬点
                                        数
 人民币                         6.6786                        109
 欧元                           7.4551                        508
 日圆                           6.5286                         -7
 港元                           0.8608                         14
 英镑                           8.6914                       1409
 澳元                           5.0099                        -88
 新西兰元                       4.8574                        -36
 新加坡元                       4.8826                        133
 瑞郎                           6.8169                        357
 加元                           5.0618                        189
 林吉特                         0.6173                       27.5
 卢布                           9.7394                        -40
 泰铢                           5.2286                         53
    为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中
国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发
布人民币汇率指数数据。

    另外，汤森路透 和香港交易所 联合开发的RXY全球离岸人民币指数<.
RXYH>最新报95.53，较上日微升0.04%；RXY全球在岸人民币指数 报95.24，较上日微
升0.3%；RXY参考离岸人民币指数 报95.56，较上日微升0.02%；RXY参考在岸人民币
指数 报95.27，较上日微升0.28%。

    汤森路透和港交所6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映人民币
兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易。 
（完）

 (发稿 张金栋; 审校 林高丽)

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