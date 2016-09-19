中国汇市：路透测算的人民币汇率指数继续上升，CFETS指数升至94.56

路透上海9月19日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周一较上日微升0.30%至94.56；SDR篮子指数微升至95.26，BIS篮子指数微升至95.3 。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌6.32%，SDR篮子指数跌3.63%，BIS指数跌6.31% 。 CFETS篮子货币 今日中间价 CFETS篮子货币较上日升贬点 数 人民币 6.6786 109 欧元 7.4551 508 日圆 6.5286 -7 港元 0.8608 14 英镑 8.6914 1409 澳元 5.0099 -88 新西兰元 4.8574 -36 新加坡元 4.8826 133 瑞郎 6.8169 357 加元 5.0618 189 林吉特 0.6173 27.5 卢布 9.7394 -40 泰铢 5.2286 53 为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中 国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发 布人民币汇率指数数据。 另外，汤森路透 和香港交易所 联合开发的RXY全球离岸人民币指数<. RXYH>最新报95.53，较上日微升0.04%；RXY全球在岸人民币指数 报95.24，较上日微 升0.3%；RXY参考离岸人民币指数 报95.56，较上日微升0.02%；RXY参考在岸人民币 指数 报95.27，较上日微升0.28%。 汤森路透和港交所6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映人民币 兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易。 （完） (发稿 张金栋; 审校 林高丽)