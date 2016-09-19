台湾汇市：8月台币实质有效汇率指数升至102.05的九个月高位--BIS

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
路透台北9月19日 - 国际清算银行(BIS)公布最新数据显示，8月台币实质有效汇率指数 升至102.05的九个月高位，但仍低于韩元的112.06。 经过修正后，台币实质有效汇率指数曾于2015年6月以104.33创下六年半高位；前高是2 008年11月的105.04。 台币及韩元实质有效汇率比较图表，请点选(bit.ly/2cx7hma) 2012年11月以后，台币实质有效汇率长期低于韩元，只有2013年6月例外。 台湾出口商经常要求台币贬值，韩国为台湾在出口上的主要竞争对手之一。 以下为2015年1月至今台币、韩元的实质有效汇率指数比较： 时间 台币REER 韩元REER 2016/08 102.05 112.06 2016/07 101.35 110.23 2016/06 100.17 107.37 2016/05 99.50 106.84 2016/04 99.94 108.87 2016/03 100.24 106.98 2016/02 100.22 105.52 2016/01 99.38 108.11 2015/12 100.94 110.04 2015/11 102.05 110.99 2015/10 102.08 110.09 2015/09 101.9 107.16 2015/08 102.54 107.72 2015/07 103.98 109.62 2015/06 104.33 111.72 2015/05 103.90 113.29 2015/04 102.91 113.90 2015/03 101.71 112.19 2015/02 100.62 112.27 2015/01 99.73 113.29 (完) 参看详情，请点选国际清算银行网站(here) (记者 高洁如; 审校 林高丽)
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.27 +0.37 +0.39 2438007 京东 26.84 +0.23 +0.86 5929707 新浪 68.50 +0.79 +1.17 741374 搜狐 39.40 +1.17 +3.06 348447 网易 237.68 +2.25 +0.96 686409 百度 176.48 -1.09 -0.61 1412152 台湾 台湾积体电路 29.44 +0.15 +0.51 1239013 联电
今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583