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亚洲 | 2016年 9月 19日 星期一 10:06 BJT

《全球汇市》美元持坚，之前公布的美国数据强化美联储年内升息预期

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1162  1.1153  +0.08  +2.78  1.0860
    美元/日圆            102.14  102.28  -0.14 -15.10  120.30
    欧元/日圆         114.02  114.07  -0.04 -12.61  130.47
    美元/瑞郎            0.9789  0.9806  -0.17  -2.29  1.0018
    英镑/美元            1.3031  1.2995  +0.28 -11.58  1.4738
    美元/加元            1.3174  1.3207  -0.25  -4.81  1.3839
    美元/离岸人民币      6.6623  6.6531  +0.14  +1.44  6.5680
    澳元/美元            0.7524  0.7488  +0.48  +3.42  0.7275
    新西兰元/美元        0.7291  0.7255  +0.50  +6.83  0.6825
    澳元/日圆         76.860  76.600  +0.34 -12.28  87.620
    新西兰元/日圆     74.480  74.300  +0.24  -9.15  81.980
    英镑/日圆         133.13  133.00  +0.10 -24.88  177.22
    澳元/新西兰元     1.0318  1.0301  +0.17  -3.24  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 郑茵/王颖/汪红英/侯雪苹；审校 王丽鑫/戴素萍/张明钧/张荻)

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