金属期市：伦敦期铜下跌期镍跳涨，中国市场恢复交易

上海期货交易所期铜 涨1.4%报每吨37,160元人民币(5,571美元)。

LME期镍 跳涨2.2%至每吨9,940美元，部分扳回上周6.2%的跌幅，因投资者纷纷回补空头仓位。LME期锌 升约1%。

美国联邦储备理事会(美联储，FED)未来一周势将进行一场热烈的讨论，即便此次会议像市场预期的那样决定本月暂不升息，但也可能对未来升息给出明确暗示。

美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布数据显示，9月13日止当周，对冲基金和基金经理削减COMEX期铜净空头仓位。

中国央行周日公布的季度问卷调查报告显示，三季度企业家信心指数为51.2%，较上季提高2.2个百分点，为连续两个季度环比上行。

英美资源集团 周五称，与旗下位于智利中部的Los Bronces铜矿两个工会达成薪资协议，结束了一周前开始的罢工。

俄罗斯铝业称，如果中国不增产，全球库存持续下降且需求增长，那么预计明年铝价将在每吨1,600-1,700美元之间持稳。(完)

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