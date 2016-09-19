金属期市：伦敦期铜下跌期镍跳涨，中国市场恢复交易

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
上海期货交易所期铜 涨1.4%报每吨37,160元人民币(5,571美元)。
LME期镍 跳涨2.2%至每吨9,940美元，部分扳回上周6.2%的跌幅，因投资者纷纷回补空头仓位。LME期锌 升约1%。
美国联邦储备理事会(美联储，FED)未来一周势将进行一场热烈的讨论，即便此次会议像市场预期的那样决定本月暂不升息，但也可能对未来升息给出明确暗示。
美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布数据显示，9月13日止当周，对冲基金和基金经理削减COMEX期铜净空头仓位。
中国央行周日公布的季度问卷调查报告显示，三季度企业家信心指数为51.2%，较上季提高2.2个百分点，为连续两个季度环比上行。
英美资源集团 周五称，与旗下位于智利中部的Los Bronces铜矿两个工会达成薪资协议，结束了一周前开始的罢工。
俄罗斯铝业称，如果中国不增产，全球库存持续下降且需求增长，那么预计明年铝价将在每吨1,600-1,700美元之间持稳。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 张若琪/李爽 审校 戴素萍/杜明霞)
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.27 +0.37 +0.39 2438007 京东 26.84 +0.23 +0.86 5929707 新浪 68.50 +0.79 +1.17 741374 搜狐 39.40 +1.17 +3.06 348447 网易 237.68 +2.25 +0.96 686409 百度 176.48 -1.09 -0.61 1412152 台湾 台湾积体电路 29.44 +0.15 +0.51 1239013 联电
今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583