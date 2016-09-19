国际油市：油价上涨，因委内瑞拉预计产油国将达成稳定油市协议

阿尔及利亚国家通讯社APS周日报导称，石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都访问该国时表示，OPEC成员国在本月阿尔及尔的非正式集会若达成共识，将可能召开特别会议讨论油价。

一位了解伊朗油轮装载计划的消息人士称，伊朗8月原油出口量较7月增长15%，至逾200万桶/日，接近五年前伊朗遭西方制裁前的出口水平。

利比亚国内爆发冲突也引发对该国石油资源的担忧。

利比亚东部武装部队说，他们已重新掌控两座石油港口。一个此前遭到驱逐的当地派系在周日发起反击，短暂占领其中一个输油终端。

至9月16日为止的一周，美国活跃钻机数增加2座至416座，是过去12周内第11周增加。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻