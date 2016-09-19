国际油市：油价上涨，因委内瑞拉预计产油国将达成稳定油市协议

瑞士央行：副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
阿尔及利亚国家通讯社APS周日报导称，石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都访问该国时表示，OPEC成员国在本月阿尔及尔的非正式集会若达成共识，将可能召开特别会议讨论油价。
一位了解伊朗油轮装载计划的消息人士称，伊朗8月原油出口量较7月增长15%，至逾200万桶/日，接近五年前伊朗遭西方制裁前的出口水平。
利比亚国内爆发冲突也引发对该国石油资源的担忧。
利比亚东部武装部队说，他们已重新掌控两座石油港口。一个此前遭到驱逐的当地派系在周日发起反击，短暂占领其中一个输油终端。
至9月16日为止的一周，美国活跃钻机数增加2座至416座，是过去12周内第11周增加。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 杜明霞/李婷仪 审校 张若琪/王丽鑫)
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路透纽约1月13日 - 美国司法部周五称，穆迪(Moody's) 已经同意支付近8.64亿美元，针对2008年金融危机前，穆迪对高风险抵押证券给予的评级争议，与美国联邦和州政府达成和解。
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。