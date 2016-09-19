香港个股：理文手袋发行15亿港元可换股债券并收购内地餐饮业务，股价大涨

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
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路透香港9月19日 - 今年中完成控制权易手的理文手袋 宣布，将向控股股东弘毅投资发行本金额不超过15亿港元的附息可换股债券，初步转换价为每股1.18港元；假设可换股债券获悉数兑换为股份，弘毅投资在理文手袋的持股比例，将由现时的52.16%升至81.17%。
此外，理文手袋并宣布，以代价约1.17亿元人民币收购北京和合谷餐饮管理有限公司的60%股权，后者主要在中国以＂和合谷＂品牌从事中式快餐连锁业务。
理文手袋周一早盘初段股价最多大涨逾15%，香港时间09:54升12.8%；大盘恒生指数 升0.63%。
公司周日晚间发出的声明称，发行上述可换股债券的年利率为3厘，公司须每年支付。初步换股价较理文手袋上周四中秋假期前最后交易日收市价1.25港元折让约5.6%。
理文手袋原来主要业务为从事手袋产销，弘毅投资在收购公司控权后提及会考虑大众市场消费品领域（包括但不限于餐饮行业）之任何适宜收购机会，以促进公司业务多元化发展及扩阔收入来源。
公司拟收购的＂和合谷＂品牌被认定为北京十大快餐品牌，超过80间位于北京、天津和河北省的餐厅为直接营运，而14间位于北京和山西省的餐厅由加盟商营运，其2014年及2015年除税后溢利分别为307万及700万元人民币。
理文手袋表示，由于人均收入及可支配收入的增长，中国大众消费餐饮业将有持续发展潜力。此外，拟收购的目标集团业务成熟，财务稳健及有持续增长潜力，董事相信这将可促进公司投资业务多元化发展，从而扩大本集团的收入来源，改善财务业绩，提供长远回报予股东。（完）
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