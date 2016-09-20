《香港重要政经日程》--9月20日-9月28日

中国经济：今年要在降低收费等非税负担方面开展督查--总理李克强
路透北京1月16日 - 中国国务院总理李克强表示，做好今年经济工作，必须坚持稳中求进工作总基调，继续推动“三去一降一补”，今年要在降低收费等非税负担方面让市场主体有切身感受，国务院要对此开展督查。
================== 今日重要政经消息=================
9月20日（周二）
思捷环球 公布全年业绩。
高银金融<0530.HK公布全年业绩。
新世界百货中国<0825.HK公布全年业绩。
新创建集团<0659.HK公布全年业绩。
10:00 中信里昂中港策略师记者会。
================== 近期重要政经消息=================
9月21日（周三）
中信里昂客户午餐会：与Drew Barrymore对话。
玖龙纸业 公布全年业绩。
堡狮龙 公布全年业绩。
新世界发展 公布全年业绩。
雅各臣科研制药 首日挂牌。
09:30 东亚银行 与Elliott诉讼首次聆讯。
9月22日（周四）
亚太资源 公布全年业绩。
丰盛机电 公布全年业绩。
公布8月份消费物价指数。
9月23日（周五）
10:00 海升果汁 股东周年大会。
布莱克万矿业 公布全年业绩。
中国金融国际 公布全年业绩。
威铖国际 公布全年业绩。
超大现代 公布全年业绩。
9月26日（周一）
光汇石油 公布全年业绩。
中国高精密 公布全年业绩。
中国医疗网络 公布全年业绩。
天成国际 公布全年业绩。
香港教育国际 公布全年业绩。
天溢森美 公布全年业绩。
联合医务 公布全年业绩。
10:30 滴达国际 股东周年大会。
15:30 国际家居零售 股东周年大会。
9月27日（周二）
公布8月份进出口数字。
盈健医疗 公布全年业绩。
毅兴行 公布全年业绩。
时计宝 公布全年业绩。
威铖国际 公布全年业绩。
天年集团 公布全年业绩。
10:00 SOHO中国 在中国举行股东特别大会。
*9月28日（周三）
中国邮储银行 首日挂牌。
汛和集团 首日挂牌。
10:00 CEC国际 股东周年大会。
卓能（集团） 公布全年业绩。
中国环境资源 公布全年业绩。
恒和集团 公布全年业绩。
易纬集团 公布全年业绩。
看通集团 公布全年业绩。
京维集团 公布全年业绩。
注：（1）代表新增。
（2）路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）
路透北京1月16日 - 中国国务院总理李克强表示，做好今年经济工作，必须坚持稳中求进工作总基调，继续推动“三去一降一补”，今年要在降低收费等非税负担方面让市场主体有切身感受，国务院要对此开展督查。
中共中央政治局常务委员会召开会议称，要坚持稳中求进工作总基调，着力防范和化解各种风险，促进经济平稳健康发展和社会和谐稳定。
以下为路透中文新闻为您整理的1月9日-13日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元 当周升0.33%。本周美元指数震荡回调，人民币随之震荡上涨，而日间波动区间则明显扩大。经过上周的“教育”，自营盘布仓趋于谨慎，美元多头头寸大为减少。离岸人民币流动性略松但整体仍紧张，离岸人民币 与在岸汇价继续保持大幅倒挂。预计春节前人民币将维持双向波动，总体偏强概率较大。 公开市场操作: --中国央行公开市场当周以可跨春节的28天逆回购挑大梁，加之MLF到期续做态度明确，支撑市场流动性信心。政策方面，不论实体经济还是金融数据都较平稳，短期内预计难有降准等大的举措出台，仍属观望期。