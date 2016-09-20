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亚洲 | 2016年 9月 20日 星期二 09:38 BJT

《香港重要政经日程》--9月20日-9月28日

================== 今日重要政经消息=================

9月20日（周二）

思捷环球 公布全年业绩。

高银金融<0530.HK公布全年业绩。

新世界百货中国<0825.HK公布全年业绩。

新创建集团<0659.HK公布全年业绩。

10:00 中信里昂中港策略师记者会。

================== 近期重要政经消息=================

9月21日（周三）

中信里昂客户午餐会：与Drew Barrymore对话。

玖龙纸业 公布全年业绩。

堡狮龙 公布全年业绩。

新世界发展 公布全年业绩。

雅各臣科研制药 首日挂牌。

09:30 东亚银行 与Elliott诉讼首次聆讯。

9月22日（周四）

亚太资源 公布全年业绩。

丰盛机电 公布全年业绩。

公布8月份消费物价指数。

9月23日（周五）

10:00 海升果汁 股东周年大会。

布莱克万矿业 公布全年业绩。

中国金融国际 公布全年业绩。

威铖国际 公布全年业绩。

超大现代 公布全年业绩。

9月26日（周一）

光汇石油 公布全年业绩。

中国高精密 公布全年业绩。

中国医疗网络 公布全年业绩。

天成国际 公布全年业绩。

香港教育国际 公布全年业绩。

天溢森美 公布全年业绩。

联合医务 公布全年业绩。

10:30 滴达国际 股东周年大会。

15:30 国际家居零售 股东周年大会。

9月27日（周二）

公布8月份进出口数字。

盈健医疗 公布全年业绩。

毅兴行 公布全年业绩。

时计宝 公布全年业绩。

威铖国际 公布全年业绩。

天年集团 公布全年业绩。

10:00 SOHO中国 在中国举行股东特别大会。

*9月28日（周三）

中国邮储银行 首日挂牌。

汛和集团 首日挂牌。

10:00 CEC国际 股东周年大会。

卓能（集团） 公布全年业绩。

中国环境资源 公布全年业绩。

恒和集团 公布全年业绩。

易纬集团 公布全年业绩。

看通集团 公布全年业绩。

京维集团 公布全年业绩。

注：（1）代表新增。

（2）路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）

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